Vojna v Iranu: se ZDA pripravljajo na najbolj črn scenarij?

Približno 24 ur po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump Iranu zagrozil s skorajšnjim uničenjem iranskih elektrarn, če v roku 48 ur ne odprejo Hormuške ožine, je ameriško zunanje ministrstvo izdalo poziv k previdnosti za vse državljane in državljanke ZDA po svetu, še posebej pa tiste na Bližnjem vzhodu. Je to znak, da se Združene države Amerike resno pripravljajo na eskalacijo konflikta z Iranom?

"Ministrstvo za zunanje zadeve svetuje Američanom po vsem svetu, še posebej pa na Bližnjem vzhodu, naj bodo posebej previdni. Američani v tujini naj upoštevajo navodila iz varnostnih opozoril, ki jih izdajo najbližja ameriška veleposlaništva ali konzulati. Občasna zaprtja zračnega prostora lahko povzročijo motnje v potovanjih. Tarče napadov so bile tudi ameriške diplomatske ustanove, tudi zunaj Bližnjega vzhoda. Skupine, ki podpirajo Iran, lahko napadejo druge ameriške interese v tujini ali lokacije, povezane z Združenimi državami in/ali Američani po vsem svetu," je svarilo, ki se je v noči na ponedeljek po našem času pojavilo na spletni strani ameriškega ministrstva za zunanje zadeve (vir).

Trump: Če ne izpolnite moje zahteve, vam bomo uničili elektrarne

Opozorilo ministrstva sicer prihaja po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump minuli konec tedna kar prek objave na družbenem omrežju Truth Social zagrozil z uničenjem iranskih elektrarn, če Iran v 48 urah ne bo ponovno odprl Hormuške ožine oziroma odpravil (delne) blokade ene od najpomembnejših plovnih poti na svetu.

Kritiki in tudi nekateri podporniki predsednika ZDA Donalda Trumpa trdijo, da je s sprožitvijo vojne proti Iranu prelomil svojo predvolilno obljubo o "nič novih vojnah". V Trumpovi administraciji odločitev za napade ZDA na Iran sicer utemeljujejo z razlago, da Trump ni začel vojne z Iranom, ampak zgolj reagiral na grožnjo s ciljem preprečevanja večjega konflikta oziroma nevarnosti.

Glede na čas Trumpove objave se ta rok oziroma ultimat predsednika ZDA Iranu izteče v torek okrog 1. ure po srednjeevropskem času.

Iran grozi z obsežnimi povračilnimi ukrepi

Iran je v odzivu na Trumpovo grožnjo njihovim elektrarnam medtem tudi sam zagrozil z obsežnimi povračilnimi ukrepi.

V Teheranu med drugim napovedujejo, da bodo v odzivu na morebitne ameriške napade na iranske elektrarne povsem blokirali Hormuško ožino in je ne bodo ponovno odprli, dokler napadene elektrarne ne bodo spet delovale, obširno napadli elektrarne ter energetsko in informacijsko infrastrukturo v Izraelu, uničil vsa podjetja na Bližnjem vzhodu, ki so v delni lasti Američanov oziroma imajo ameriške delničarje, in elektrarne v bližnjih državah, ki gostijo ameriške vojaške baze, prepoznali kot legitimne tarče.