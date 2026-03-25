Pentagon proti Iranu pošilja del 82. zračne divizije #vŽivo

Demokratski senatorji so v torek ponovno predlagali resolucijo, ki bi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepovedala nadaljevanje vojne proti Iranu brez odobritve kongresa, vendar je tudi ta propadla podobno kot prejšnje, poročajo ameriški mediji. Medtem ameriški mediji poročajo, da Pentagon proti Iranu pošilja del 82. zračne divizije.

Libanonski Hezbolah je v zadnji uri izstrelil 30 raket proti Izraelu, poroča Channel 12.

Napadi so sprožili opozorilne sirene pred zračnimi napadi na severu Izraela, vključno z mestom Safed.

Izraelske zračne sile so ponoči zadele dodatno infrastrukturo teroristične organizacije Hezbolah, vključno z drugim protitankovskim položajem, s katerega je Hezbolah načrtoval napad na njihove sile na tem območju.

"Izraelske obrambne sile še naprej odločno ukrepajo proti teroristični organizaciji Hezbolah, ki se je odločila pridružiti konfliktu in delovati pod okriljem iranskega režima, in ne bodo dovolile, da bi bili državljani Izraela ogroženi", je sporočila izraelska vojska.

Bejrut, Libanon Foto: Reuters

6.35 Ameriškemu senatu ponovno ni uspelo ustaviti vojne proti Iranu

Za resolucijo je glasovalo 46 demokratov in republikanec Rand Paul, proti njej pa 52 republikancev in demokrat John Fetterman. "Ta vojna je povsem nesmiselna," je pred glasovanjem izjavil demokrat Chris Murphy, poroča televizija ABC.

V tej vojni je do zdaj umrlo 13 ameriških vojakov, 290 pa jih je bilo ranjenih, je v torek povedal tiskovni predstavnik ameriškega južnega poveljstva Tim Hawkins. Od 290 ranjenih se jih je do zdaj na dolžnost vrnilo že 255.

Ameriški mediji poročajo, da Pentagon proti Iranu pošilja del 82. zračne divizije, ki je usposobljena za hitra posredovanja iz zraka. Uradne potrditve v torek še ni bilo. Televizija CBS na podlagi svojih vojaških virov poroča o manj kot 1.500 vojakih, Politico je poročal o 3.000, tiskovna agencija AP pa o 1.000 vojakih.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer v torek povedal, da že potekajo pogajanja z Iranom, v katerih naj bi ZDA zastopali njegov zet Jared Kushner, odposlanec Steven Witkoff, podpredsednik ZDA JD Vance in državni sekretar Marco Rubio.