Pet mrtvih v nekaj sekundah: črna statistika slovenskih cest leta 2025

Slovenske ceste so letos znova pokazale svojo najtemnejšo stran. Čeprav se prometna varnost dolgoročno izboljšuje, je leto zaznamovalo več izjemno hudih prometnih nesreč, v katerih je bilo veliko smrtnih žrtev, kar je pustilo za seboj dolgotrajne posledice za preživele in njihove svojce. Posebej pretresljivi so bili dogodki, v katerih je v eni sami nesreči umrlo več ljudi. Prizori, ki so bili v zadnjih letih redkejši, so se znova vrnili. Po podatkih Generalne policijske uprave je bilo na slovenskih cestah do 21. decembra letos 90 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 68.

Poletni meseci so na slovenskih cestah prinesli najtemnejše številke. Življenje so izgubili tako najmlajši udeleženci kot starejši vozniki. Najmlajša smrtna žrtev prometne nesreče letos je bil 13-letni potnik na mopedu, najstarejša pa 93-letni voznik osebnega avtomobila.

Policija je že sredi leta opozarjala, da se statistika nevarno odmika od primerljivega obdobja lani. Skupni imenovalci najtežjih nesreč ostajajo nespremenjeni: neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, vožnja po napačni strani ceste, nepozornost in ranljivost motoristov. Leto 2025 pa je dodatno razkrilo še izjemno tveganje, ki ga predstavljajo dolgotrajna avtocestna delovišča in kolone.

Tragedija, ki je zaznamovala leto

Najhujša prometna nesreča leta 2025 se je zgodila 30. julija na štajerski avtocesti pri Tepanju. Kombi s sedmimi potniki je silovito trčil v zadnji del tovornega vozila s priklopnikom, ki je stalo v koloni pred delovno zaporo.

Voznik kombija je zaradi neprilagojene hitrosti spregledal stoječa vozila in v nekaj sekundah se je vožnja spremenila v množično tragedijo. Pet tujih državljanov v kombiju je umrlo na kraju nesreče, ena oseba je bila huje poškodovana, voznik pa lažje. Posredovati je moral tudi helikopter nujne medicinske pomoči.

Avtocesta proti Ljubljani je bila pet ur zaprta, nastali so kilometrski zastoji. Dogodek je znova razgalil smrtonosno kombinacijo hitrosti, nepozornosti in delovišč, ki so bili v poletnih mesecih stalnica slovenskega avtocestnega omrežja.

Gre za tretjo najhujšo nesrečo po številu smrtnih žrtev v eni sami nesreči v zadnjih dveh desetletjih. Spomladi leta 2005 je na Poljanskem klancu pri Trebnjem umrlo osem ljudi, poleti 2007 pa na ljubljanski obvoznici med predoroma Golovec in Strmec sedem oseb.

Ta nesreča ni bila le statistični vrh leta 2025, temveč simbol problema, s katerim se slovenski promet sooča vse pogosteje. Vozniki se na dolgotrajne zapore cest in kolone ne prilagodijo pravočasno, cena pa je pogosto visoka.

Čelno trčenje pri Petelinjah: ugasnili dve življenji

Druga velika tragedija leta se je zgodila 31. maja na glavni cesti Postojna–Pivka, v naselju Petelinje. Osebni avtomobil je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in čelno trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. V nesreči so bila udeležena tri vozila.

Dve osebi sta umrli na kraju, več udeležencev pa je bilo huje poškodovanih. Med njimi t

