Tragedija na štajerski avtocesti: trčil v osebo, ki je nenadno stopila pred vozilo

S celjske policijske uprave so sporočili, da se je na območju Tepanj okoli 20.30 ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Zaradi nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica proti Mariboru, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra. Kot so pojasnili na Darsu, je obvoz urejen po regionalni cesti.