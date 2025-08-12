Benjamin Šeško v rojstnem kraju presenetil otroke, bilo je noro

Benjamin Šeško prihaja iz Radeč. V mestecu ob reki Savi živijo njegovi starši, tam je zaživela njegova navijaška skupina, tam je doma tudi NK Radeče, kjer je nabiral prve nogometne korake. Novopečeni zvezdnik Manchester Uniteda se rad vrača v domače okolje. Ko se je v njem mudil pred dvema mesecema, je bilo nepozabno. V dogovoru s sekretarjem kluba Jernejem Čehom, sicer tudi njegovim prvim trenerjem na bogati nogometni poti, je presenetil zbrane najmlajše in jih razveselil z novimi dresi. S selitvijo na Otok pa je v dobro voljo spravil tudi nekdanji klub, saj bo na njegov bančni račun kapnil vse prej kot zanemarljiv znesek.

V Sevnici so ponosni na sokrajanko Melanio Trump ... Foto: Reuters Bližnja Sevnica je znana po Melaniji Knavs, zdajšnji prvi ameriški dami Melanii Trump, Radeče pa že nekaj let trese povsem drugačna evforija. Radeče izžarevajo prav posebno "šeškomanijo".

Odkar je mladi junak omenjenega posavskega mesta sklenil rekordno kupčijo in se preselil na Otok, kjer že trenira v dresu Manchester Uniteda, kaj kmalu pa ga bodo čakale tudi prve tekme, so postale Radeče središče slovenskega nogometa. In ne le slovenskega, o kraju, kjer je storil prve nogometne korake zdajšnji prvi napadalec rdečih vragov, poročajo tudi v tujini.

... v bližnjih Radečah pa so še kako ponosni na nogometnega dragulja Benjamina Šeška. Foto: Guliverimage Glede na fanatičnost privržencev Uniteda ne gre dvomiti, da bodo rojstno Šeškovo mesto obiskovali tudi radovedni nogometni turisti z Otoka. Če bodo obiskali nogometni klub, kjer je Benjamin Šeško začel kariero, bodo zlahka naleteli na njegovega prvega trenerja.

Jernej Čeh, danes sekretar NK Radeče, je namreč imel pred davnimi leti to čast, da je bil prvi trener enega zdajšnjih najdražjih mladih napadalcev na svetu. "Seveda se spominjam tistega obdobja. Ne bom rekel, da sem kaj pripomogel k njegovemu razvoju, mi je bilo pa v veliko čast, da sem ga treniral," je skromno pripomnil Čeh in nam pripovedoval, kako je bil Šeško že takrat korak pred sovrstniki.

Benjamin Šeško je začel kariero na tej zelenici. Foto: Sara Krašovec

"Kazal je razliko. Dostikrat je bil Benjamin na igrišču kar sam. Starša sta bila v službi, on pa je oboževal nogomet. Tako si je večkrat krajšal čas ob tem, da je treniral s starejšimi. Čeprav je imel ob sebi leto dni starejše igralce, jim je bil povsem enakovreden. Bil je hiter, tehnično dovršen. Imel je marsikaj. Vseeno pa ni bilo nobene garancije, da bo v prihodnosti zagotovo postal nekaj več. Saj veste, kako gre. Le manjšemu odstotku resnično uspe preboj," ga je v prihodnosti, ko je spremljal njegov razvoj v Krškem in Domžalah, nato pa še v tujini, v srcu spremljal topel občutek, saj se je začel nogometnih zvezd dotikati mladenič iz njegovega kraja. Iz njegovega kluba.

Zmanjkalo fantov, tako da so ukinili člansko ekipo

Radeče so zelo majhne. Celotna občina premore pet tisoč duš, samo mestece le nekaj tisoč. Zato je v mlajših športnih selekcijah dragocen vsak otrok. "Ni jih veliko. Dve leti nazaj sta bila še v osnovni šoli še dva razreda, zdaj pa imamo večinoma le en razred," nam je povedal prvi Šeškov trener, ki skrbi za razvoj in delovanje lokalnega nogometnega kluba. Ta že lep čas nima več članske zasedbe. Do leta 2014 je obstajala, nato pa zamrla. Jernej Čeh je bil prvi trener Benjamina Šeška na njegovi nogometni poti. Foto: Sara Krašovec

"Preprosto je zmanjkalo domačih fantov, ki bi prostovoljno igrali nogomet v najnižjem rangu tekmovanja, ligi MNZ Celje. Bili so tudi stroški, tako da smo zaključili zgodbo," od takrat dalje v Radečah skrbijo le še za razvoj mlajših selekcij. Najstarejša je tista do 15 let. Ko je bil Benjamin star 13 let, je odigral ravno svoje zadnje tekme za Radeče, nato pa se preselil v Krško. "Podobno se dogaja tudi zdaj. Mladim omogočamo razvoj do 15. leta, nato pa se odpravijo drugam. V Krško, Celje, Trbovlje, Laško … Veliko je možnosti."

"Takšni trenutki nas spomnijo, zakaj imamo radi nogomet"

Klub tako deluje v skromnih okvirjih, a ima neznansko srečo, da Benjamin Šeško od trenutka, ko se je podal v svet, še zdaleč ni pozabil nanj. Pomaga mu z različnimi akcijami. Pred dvema mesecema je tako pripravil najmlajšim čudovito presenečenje, saj je različnim selekcijam NK Radeče dostavil 80 novih dresov.

Benjamin Šeško ponosno pozira z dresom NK Radeče. Foto: Sara Krašovec

Kljub natrpanemu urniku, takrat na svetovni nogometni tržnici že ni manjkalo govoric in namigovanj, kje vse bi lahko nadaljeval kariero, si je vendarle našel čas za mlade nogometaše Radeč in jih presenetil. "Takšni trenutki nas spomnijo, zakaj imamo radi nogomet, kaj pomenita skupnost in podpora ter da je s trdim delom in pravim odnosom mogoče prav vse. Hvala, Benjamin, vzornik na igrišču in izven njega!" so se mu javno zahvalili v klubu.

Otroci sploh niso slutili, kaj jih čaka

Zaradi njega in njegovih uspehov je tudi povečano zanimanje za vpis v mlajše nogometne selekcije. Tudi to je zasluga nepozabnega dneva, ko se je družil z najmlajšimi in jim uresničeval želje. "Tudi to veliko pove o njegovem značaju. Ostal je skromen, delaven, prav nič vzvišen. Vsakemu je želel ugoditi, odšel je šele takrat, ko so prejeli njegov podpis prav vsi, ki so to želeli." Takrat je Šeško presenetil zbrano množico.

Benjamin Šeško je pred dvema mesecema obiskal najmlajše pri NK Radeče in jim podaril 80 dresov. Foto: Sara Krašovec

V dogovoru s sekretarjem Čehom sta pripravila presenečenje, otroci sploh niso slutili, kaj jih čaka. Odpravili so se že na slikanje skupinske fotografije, se zbrali pred golom, nato pa je na zelenico zakorakal Šeško in jim razdelil 80 dresov. "Ko bi videli, kakšno navdušenje je nastalo takrat. To je bilo noro, pravo norijo je sprožil," je bil Čeh presrečen, da mu je uspelo tako prijetno presenečenje.

Skupinski pozdrav klubskega podmladka NK Radeče in najslovitejšega nekdanjega učenca kluba. Foto: Sara Krašovec

NK Radeče zadel na loteriji, srečko vplačal Šeško

Benjamin Šeško je sklenil petletno pogodbo z Man Utd. Foto: Guliverimage Da pa bo delovanje kluba v prihodnjih letih še boljše, je najbolj poskrbel Šeškov obilen prestop v Manchester. Vselej, ko Šeško zamenja delodajalca in zaplešejo milijoni evrov, prejme z naslova solidarnostnega sklada za vzgojo igralcev določen znesek tudi njegov prvi klub NK Radeče. Ker zajema obdobje vzgoje igralca med 12. in 23. letom, je do svojega zneska tako upravičen tudi klub iz Posavja. Ker pa so tokratne "angleške" številke rekordne, bo večji tudi priliv v njihovo blagajno.

Lahko bi rekli, da je NK Radeče tako rekoč zadel na loteriji, srečko pa mu je vplačal sam Šeško. Končni znesek še ni znan, a že zdaj se po neuradnih ocenah giblje okrog 190 tisoč evrov. "To so več kot dobrodošla sredstva za tako mali klub. Lahko nam omogočijo preživetje za vsaj nekaj let, če ga bomo pametno porazdelili. V času, ko je težko dobiti sponzorje, bo to zelo pomembno," nam je pojasnil sekretar kluba in dodal, da bo o tem, kako porabiti znesek, odločal upravni odbor. Želja kluba je le, da se to opravi čim bolj racionalno in se zneska ne porabi naenkrat.

Po dresih bo dostavil še žoge!

Če bi se vse razpletlo kot v pravljici, bi lahko Benjamin jeseni še enkrat obiskal NK Radeče. Sledila bi namreč nova akcija obdarovanja kluba. Junija je dostavil klubu nove drese, zdaj pa je stekla že nova akcija, tako da bi lahko na novem druženju prinesel žoge.

Benjamina Šeška čaka jeseni dokazovanje v državnem dresu, kjer bo poskušal Sloveniji pomagati do preboja na SP 2026. Foto: Sara Krašovec

Glede na časovne stiske, jeseni bo namreč v času reprezentančnih akcij dragocena vsaka minuta, ker se bo Kekova četa pognala v boj za nastop na SP 2026, se poraja vprašanje, ali bo izvedljivo, poznavajoč Šeška in njegovega agenta Elvisa Bašanovića pa bo slovenski nogometni as izkoristil vsako dano priložnost, ki se mu bo ponudila, da bi mladim sokrajanom pripravil novo presenečenje. Dobro se namreč zaveda, kaj pomenita skupnost in podpora. Dobro se tudi zaveda, kako predstavlja podobo vzornika, ki je ne želi kar tako pokvariti. Ni kaj, Radeče je prevzela mikavna energija "šeškomanije", slovenske športne pravljice, ki kar kliče po nadaljevanju.