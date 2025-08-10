Kolesarski superzvezdnik Tadej Pogačar, ki je v soboto prvič osvojil tudi svojo domačo dirko, se je na novinarski konferenci pred spektaklom v Komendi dotaknil tudi rekordnega prestopa Benjamina Šeška k Manchester Unitedu in vzhajajoči zvezdi slovenskega in evropskega nogometa ob tem namenil nekaj lepih besed.

Ob številnih vprašanjih, ki jih je na novinarski konferenci prejel štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji, je eno najzanimivejših prišlo s strani novinarski kolegov pri RTV Slovenija, ki so Pogačarja vprašali o Šeškovem prestopu na Otok. Šestindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi je štiri leta mlajši zvezdi slovenskega nogometa namenil same lepe besede: "Vsa čast Benjaminu za ta prestop. Odšel je v vrhunsko ekipo, in čeprav nisem ravno navijač Manchester Uniteda, mu želim, da zabije čim več golov."

Nato je sicer priznal, da sta mu bolj kot nogomet v zadnjem času pri srcu formula ena in košarka. Dodal je še, da je velik navijač nogometne reprezentance, posebej izbranega kluba, za katerega bi stiskal pesti, pa nima.