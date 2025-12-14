Ukrajinec se je izdajal za zdravnika, nakradel za 150 tisoč evrov gotovine in zlata

Hrvaški policisti so aretirali 38-letnega Ukrajinca, ki je v dobrih treh mesecih ukradel za 150 tisoč evrov gotovine in zlata starejšim osebam, pod pretvezo, da je zdravnik in da njihova bližnja oseba nujno potrebuje operacijo, zdravila ali kaj tretjega. Skupno je ogoljufal 17 oseb.

Policisti Virovitiško-podravske policijske uprave so zaključili kriminalistično preiskavo in potrdili sum, da je 38-letni ukrajinski državljan na območju sedmih policijskih uprav storil skupno 17 kaznivih dejanj goljufije, so sporočili iz liško-senjske policijske uprave.

Goljufije je izvedel med septembrom 2025 in 10. decembrom 2025.

Najprej telefonski klic, potem po denar ali zlato

Za zdaj še neznani storilec je onemogle starejše osebe po telefonu zavajal tako, da se je predstavljal kot zdravnik in od njih zahteval denar, pri čemer je navajal, da so njihove bližnje družinske člane, na primer hči ali sina, sprejeli v bolnišnico, kjer nujno potrebuje operacijo, zdravila ali kaj v zvezi z zdravljenjem.

Povedal jim, je, da bo k njim po denar ali zlato prišla oseba, hkrati pa je na njihove naslove pošiljal 38-letnega osumljenca, da je dogovorjeno prevzel, sam pa je denar in zlato nato izročil še neznani moški osebi, pri čemer je zase vzel določeno vsoto denarja.

Osumljenec je na ta način skupno ogoljufal 17 starejših oseb, povzročeno materialno škodo pa so ocenili na približno 150.000 evrov. Osumljenca so aretirali na območju Policijske uprave Primorje - Gorski Kotar.