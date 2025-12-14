Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
14. 12. 2025,
8.09

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10

Natisni članek

Natisni članek
preiskava policija Ukrajina Hrvaška goljufija kraja starejši

Nedelja, 14. 12. 2025, 8.09

35 minut

Ukrajinec se je izdajal za zdravnika, nakradel za 150 tisoč evrov gotovine in zlata

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,10
demenca starejši | Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca predali nadzorniku za pridržanje Policijske uprave Virovitiško-podravska. | Foto Shutterstock

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca predali nadzorniku za pridržanje Policijske uprave Virovitiško-podravska.

Foto: Shutterstock

Hrvaški policisti so aretirali 38-letnega Ukrajinca, ki je v dobrih treh mesecih ukradel za 150 tisoč evrov gotovine in zlata starejšim osebam, pod pretvezo, da je zdravnik in da njihova bližnja oseba nujno potrebuje operacijo, zdravila ali kaj tretjega. Skupno je ogoljufal 17 oseb.

Policisti Virovitiško-podravske policijske uprave so zaključili kriminalistično preiskavo in potrdili sum, da je 38-letni ukrajinski državljan na območju sedmih policijskih uprav storil skupno 17 kaznivih dejanj goljufije, so sporočili iz liško-senjske policijske uprave.

Goljufije je izvedel med septembrom 2025 in 10. decembrom 2025. 

Najprej telefonski klic, potem po denar ali zlato

Za zdaj še neznani storilec je onemogle starejše osebe po telefonu zavajal tako, da se je predstavljal kot zdravnik in od njih zahteval denar, pri čemer je navajal, da so njihove bližnje družinske člane, na primer hči ali sina, sprejeli v bolnišnico, kjer nujno potrebuje operacijo, zdravila ali kaj v zvezi z zdravljenjem.

Povedal jim, je, da bo k njim po denar ali zlato prišla oseba, hkrati pa je na njihove naslove pošiljal 38-letnega osumljenca, da je dogovorjeno prevzel, sam pa je denar in zlato nato izročil še neznani moški osebi, pri čemer je zase vzel določeno vsoto denarja.

Osumljenec je na ta način skupno ogoljufal 17 starejših oseb, povzročeno materialno škodo pa so ocenili na približno 150.000 evrov. Osumljenca so aretirali na območju Policijske uprave Primorje - Gorski Kotar.

Taksi Zadar
Novice Taksist v avto zaprl priljubljenega pevca, ker mu za kratko vožnjo ni hotel plačati 195 evrov
Spletna prevara, online scam, goljufija
Novice Kar 17 tisoč Slovencev čaka veselo novico. V resnici jim grozi nočna mora.
Mantova
Novice Policija aretirala sina, ki se je preoblekel v svojo mrtvo mamo
snemanje filma
Novice Po snemanju filma ostali brez plačila

preiskava policija Ukrajina Hrvaška goljufija kraja starejši
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.