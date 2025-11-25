Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Torek,
25. 11. 2025,
8.27

Osveženo pred

58 minut

sodišče goljufija oškodovanci filmska industrija Vipava

Torek, 25. 11. 2025, 8.27

58 minut

Po snemanju filma ostali brez plačila

St. M.

snemanje filma | Obtoženca naj bi sodelujoče pri filmu oškodovala za okoli 340 tisoč evrov. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Obtoženca naj bi sodelujoče pri filmu oškodovala za okoli 340 tisoč evrov. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Leta 2011 je italijanska produkcija Sky TV v sodelovanju z ljubljanskim podjetjem Svet filma v Vipavi in na Primorskem snemala film Angelski obraz. V projektu je sodelovalo več kot 150 Slovencev kot statisti, gostinci, scenografi in drugi, a mnogi niso prejeli obljubljenih honorarjev. Skupni dolg naj bi znašal okoli 340 tisoč evrov, čeprav so Italijani za snemanje namenili 1,3 milijona evrov, piše časopis Delo. Oškodovanci so po pravico odšli na sodišče, vendar se več kot tri leta po predobravnavnem naroku sojenje še ni začelo.

Obtožena sta makedonska producenta Vladimir Krstevski in Maja Mučeva, lastnika podjetja Svet filma, ki je medtem končalo v stečaju. Krivdo zanikata. Sojenje se kljub predobravnavnemu naroku leta 2022 še ni začelo, predvideno je zaslišanje približno 150 domnevno oškodovanih oseb.

Med prizadetimi so podjetje Catering Tetka, katerega lastnica trdi, da jo je kuhanje za ustvarjalce filma pahnilo v poslovni propad, saj je ostala brez 48 tisoč evrov, gostinec Tomaž Hrovatin, številni statisti, prevozniki, scenografi in drugi.

Nekateri trdijo, da sta si producenta sredstva, namenjena za plačila, prisvojila. Italijani naj bi namreč za snemanje filma pri nas nakazali 1,3 milijona evrov, Makedonca, ki sta bila zadolžena za izplačilo, pa bi ga morala izvesti prek Filmske produkcije Svet filma. Domnevno tega nista storila in tako Primorcem ostala dolžna kar 340 tisoč evrov.

Zaradi neplačil so tožb vložili tudi producenti. Eden od sodelujočih je o domnevnem goljufivem početju objavil na Facebooku, zato ga je Filmska produkcija Svet filma tožila za pet tisoč evrov, saj naj bi okrnil ugled podjetja.

Film so med drugim snemali tudi v Vipavi. | Foto: STA Film so med drugim snemali tudi v Vipavi. Foto: STA

