Hrvaško državno tožilstvo je vložilo obtožnico proti poslanki največje opozicijske stranke na Hrvaškem SDP Barbari Antolić Vupora, kar je političarka danes potrdila za STA. Antolić Vupora, ki je tudi predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, sumijo goljufije v vrednosti več kot sto tisoč evrov in kršitve obveznosti vodenja poslovnih knjig.

Županijsko državno tožilstvo v Varaždinu, ki je vložilo obtožnico, ni navedlo imena osumljenke, a so lokalni mediji danes poročali, da gre za Antolić Vupora. Političarka, ki je trenutno na Kitajskem, je vložitev obtožnice potrdila za STA in obtožbe označila za laž.

Antolić Vupora tožilstvo očita, da je med novembrom 2015 in oktobrom 2016 kot začasna direktorica doma za starejše Sveta Ana v Babincu z namenom pridobitve državne podpore neresnično prikazala, da potrebuje namenski kredit za dogradnjo stavbe v lasti ustanove, čeprav je bila ta v resnici v njeni lasti. Na ta način naj bi pridobila kredit v višini 99 tisoč evrov in dodatnih 13.755 evrov državne subvencije, česar nato ni uporabila za dogradnjo, temveč za druge potrebe ustanove in za osebno korist.

Februarja letos so jo pridržali še v ločenem postopku zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil, saj naj bi si nezakonito uredila dovoljenja za obnovo hiše v Varaždinu.

Antolić Vupora se je rodila v Celju, na čelo Zveze slovenskih društev na Hrvaškem pa so jo izvolili septembra lani. Poslanka levosredinske SDP je drugi zaporedni mandat.