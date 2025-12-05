Petek je čas za naš Nasvet za izlet v hribe. V slovenskih gorah je že zima, zato ne pozabite na primerno opremo. Če vam pa še ni za ture po snegu, izberite Primorsko. Tudi tam najdete vzpone, ki spominjajo na visokogorje. Na v tem članku opisanem pohodu pa tudi močan kraški izvir in dve naravni okni. In morda tudi burja. Gremo na Sinji vrh.

Izhodišče z brezplačnim parkiriščem je pri izviru Hublja. Foto: Matej Podgoršek Otliško okno na robu Trnovske planote je hišna gora Ajdovščine. Četudi turo podaljšamo še na Sinji vrh, gre za poldnevni izlet. Primeren je za vse generacije, saj ni ne kondicijsko ne tehnično zahteven. Pa se vsaj del vzpona do Otliškega okna zdi kot prava visokogorska tura v skalnat svet. Če izberemo izhodišče pri izviru Hublja (250 metrov nadmorske višine). Ta je že več kot 100 let največji vir pitne vode v Vipavski dolini, napaja tudi manjšo hidroelektrarno. Običajno ima pretok vode tri kubične metre na sekundo, ob deževju nad 20, največji izmerjeni doslej pa je bil 59 kubikov na sekundo leta 1974. Levo od izvira se začne markirana pešpot na Otliško okno in Sinji vrh.

Pot do otliškega okna je lepo markirana. Foto: Matej Podgoršek Vsa razpotja so lepo označena, sledimo torej oznakam za Otliško okno in Sinji vrh. Po pol ure vzpona se nam odpre prvi pogled navzdol na Ajdovščino in naprej prek Vipavske doline do Krasa, na drugo stran pogled seže navzgor na Čaven. Čeprav je teren precej kamnit, nad nami pa strma skalnata pobočja, sama pot ni prestrma. Po manj kot uri vzpona bomo dosegli Malo Otliško okno. Še eno serpentino naprej pa bomo uzrli tudi Veliko Otliško okno. Odprtina je velika 12 krat sedem metrov. Ime je dobilo po bližnji vasi Otlica. Nastalo je ob močnem tektonskem prelomu. V dobri uri se vzpnemo na rob Trnovske planote, kjer je razpotje. Z leve se priključi pot s Predmeje, od tam je slabi dve uri hoje. Mi tu krenemo v desno, do Otliškega okna (800 m) je še nekaj minut.

Pogled na Otliško okno od spodaj. Do sem imamo slabo uro hoje. Foto: Matej Podgoršek

Otliško okno od zgoraj, z 800 metrov nadmorske višine Foto: Matej Podgoršek Od okna nadaljujemo v smeri vzhoda po robu Trnovskega gozda. Za to, kar je bila tu zame pred dnevi močna burja, bi Ajdovci rekli "da šele dobro povlejče". Sprva sledimo rumenim markacijam za pot po robu (14-kilometrska razgledna pot od Cola do Predmeje) in markacijam za slovensko planinsko transverzalo. Ko dosežemo daljnovod, kjer se odpre pogled vse do morja in se priključi nemarkirana pot iz Ajdovščine, pa zapustimo rob in krenemo v levo proti vasi Kovk. Zadnji del vzpona na Sinji vrh (1.002 m) naredimo po ozki asfaltni cesti (markacije se tu izgubijo), ki vodi do tamkajšnjega gostišča, ki ga odprejo za zaključene družbe oziroma ob predhodni rezervaciji. Pod nami je Vipavska dolina in Kras, s terase se odpre pogled na Čaven.

Na tej turi prehodimo le manjši del Poti po robu. Foto: Matej Podgoršek

Otliško okno (800 m) in Sinji vrh (1.002 metra)



Izhodišče: izvir Hublja (250 metrov)

Višinska razlika: 770 metrov

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Izhodišče: izvir Hublja (250 metrov)
Višinska razlika: 770 metrov
Čas za vzpon: dve uri
Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot
Zemljevid planinske poti na Otliško okno in Sinji vrh najdete na maPZS

S Sinjega vrha se lepo vidi Čaven (levo) in Golake (desno). Foto: Matej Podgoršek Sinji vrh, do katerega bomo iz doline potrebovali dobri dve uri in naredili skoraj 800 višinskih metrov, ima na vrhu manjši oddajnik. Zato bomo ta sicer manj izrazit vrh videli že spodaj z roba. Trnovska planota oziroma Trnovski gozd sicer vabi tudi na številne nezahtevne zimske ture po snegu: na Golake, Poldanovec, Modrasovec ...

Sestopimo po isti poti, nazaj na rob Gore, kot imenujejo ta del Trnovske planote. Pot po robu nas vodi do Otliškega okna, malo pred njim je še en poimenovan vrh, Navrše, 857 metrov. Ima lep razgled na Vipavsko dolino. S Sinjega vrha se na izhodišče, kjer je parkiranje brezplačno, vrnemo v uri in pol. Čeprav se zdi tura kratka, pa naredimo več kot 12 kilometrov. Ob poti planinske koče sicer ni, je pa na izhodišču gostilna, kjer imajo dobro domačo hrano.