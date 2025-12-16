Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je upravičencem na razpisu za naložbe gorskih kmetij izdala 64 pozitivnih odločb. V njih je za različne naložbe kmetijskih gospodarstev odobrila sedem milijonov evrov, so danes sporočili iz agencije.

Predmet podpore so bile naložbe, namenjene prilagoditvi kmetovanja na gorskih območjih, in sicer nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskem območju, ureditev objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije in za skladiščenje krme, ureditev pašnika za rejo domačih živali in nakup pripadajoče opreme, ureditev dostopa do javne infrastrukture, nakup opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije ter novogradnja vodohrana za meteorno vodo.

Agencija je razpis objavila konec marca ter prejela 226 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za skupaj 19,12 milijona evrov. Odobrila je 64 vlog, medtem ko je bilo 11 vlog vsebinsko neustreznih, pri 150 vlogah pa zaradi omejenih sredstev odobritev ni bila mogoča. Eden od vlagateljev je med obravnavo svojo vlogo umaknil, so pojasnili.

V posameznih sklopih razpisa je odobrila 27 vlog v skupni vrednosti 2,7 milijona evrov za naložbe kmetij, ki imajo od 12.000 do 50.000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti, 12 vlog v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov za naložbe kmetij s 50.000 do 100.000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti, 10 vlog v vrednosti 1,3 milijona evrov za naložbe kmetij s 100.000 do 200.000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti, ter 15 vlog v vrednosti 1,5 milijona evrov za naložbe kmetij z najmanj 200.000 evrov standardnega prihodka iz kmetijske dejavnosti.