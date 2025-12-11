Pred nami opazna sprememba, meteorologi razkrivajo podrobnosti

Bolj turobno vreme nas bo spremljalo tudi v prihodnjih dneh. Jutra bo marsikje po nižinah krojila megla, popoldnevi pa bodo razmeroma topli, saj se bodo dnevne temperature gibale vse do 15 stopinj Celzija. Po napovedih vremenoslovcev se bo konec tedna znova nekoliko okrepil temperaturni obrat.

Megla, ki je zjutraj začrtala dan marsikje po nižinah, se bo predvsem na vzhodu države zadrževala večji del dneva. Primorce bo popoldne spremljala šibka burja, ob morju pa se bo megla umaknila. Proti večeru se bo od severa prehodno nekoliko pooblačilo. Dnevne temperature se bodo danes povzpele do 13 stopinj Celzija, v krajih z dolgotrajno meglo bo le okoli 5 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes in jutri bo pretežno jasno. Po nižinah se bo zadrževala megla, marsikje lahko večji del dneva. pic.twitter.com/QTpsC993HL — ARSO vreme (@meteoSI) December 11, 2025

V petek bo pretežno jasno, nekoliko več oblačnosti bo dopoldne na zahodu in jugu države. Po nižinah bo megla, ki se bo marsikje zadržala večji del dneva. Zjutraj bo hladno, od –2 do 4, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 15, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 5 stopinj Celzija.

Spremljajte tudi radarsko sliko padavin.

Megla je v teh dneh pogosta in zmanjšuje vidljivost na cestah. Foto: Reuters

V soboto in nedeljo se bo v notranjosti nadaljevalo megleno ali oblačno vreme, na Primorskem in v višjih legah pa bo precej jasno. Temperaturni obrat se bo znova nekoliko okrepil.

Razgled z Golovca. Ljubljana prekrita z 100 m debelo meglo. Naslednje dni bo treba vsaj v Ljubljanski kotlini sonce iskati v okoliškem hribovju. 🌞#inverzija #zima pic.twitter.com/wsmj10VMOX — Blaž Šter (@vremenolovec) December 9, 2025

Zmerna nevarnost snežnih plazov

Nevarnost snežnih plazov je trenutno zmerna, ob sončnem vremenu v gorah pa se bo čez dan na strmejših prisojnih pobočjih povečala nevarnost proženja plazov mokrega snega.

Zaradi toplega in sončnega vremena se bodo čez dan na strmih prisojnih legah še lahko spontano prožili manjši snežni plazovi mokrega snega. Zvečer se bo verjetnost proženja hitro zmanjšala. V osojnih predelih nad gozdno mejo so v snežni odeji prisotne šibke plasti.

Na redkih mestih lahko pod večjo obremenitvijo sprožimo od manjši do srednje velik kložast snežni plaz. Foto: Shutterstock

Konec tedna manj stabilna snežna odeja

Ob sončnem vremenu se na prisojnih legah krepi skorja, ki se čez dan zmehča. V bolj senčnih in zavetnih legah snežna odeja ostaja bolj rahla in suha. Večinoma pa je zaradi vpliva vetra in sonca vse bolj preobražena.

V osojah bo sneg ostal večinoma suh, tam so v snežni odeji lahko prisotne šibke plasti. V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo nekaj koprenaste oblačnosti. Še bo temperaturni obrat, a se bo v višinah nekoliko ohladilo. Zrak bo suh.

Najtopleje bo predvidoma med 500 in 1500 metri nadmorske višine. Na 2500 metrov bo temperatura okoli 0 stopinj Celzija. Pihal bo večinoma šibak severovzhodni do jugovzhodni veter. V petek se bo v višinah spet nekoliko segrelo, nadaljevalo se bo suho vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Čez dan se bo snežna odeja na prisojnih legah izraziteje ojužila in postala manj stabilna.