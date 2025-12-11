Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
11. 12. 2025,
8.20

Četrtek, 11. 12. 2025, 8.20

Tako so Američani napadli venezuelski tanker #video

Venezuelska vlada je ostro obsodila dejanje ameriške obalne straže, ki je v sredo ob obali Venezuele zasegla naftni tanker. Z zasegom ladje, ki naj bi prevažala surovo nafto iz Venezuele in Irana, je Washington dodatno zaostril napetosti s Caracasom. ZDA so obtožili tatvine in mednarodnega piratstva, poročajo tuji mediji.

Ameriški predsednik Donald Trump je zaseg tankerja za medije v Beli hiši komentiral v svojem slogu: "Kot že verjetno veste, smo ob obali Venezuele pravkar zasegli tanker. Velik tanker, zelo velik, največji, kar smo jih do zdaj zasegli." 

Podrobnosti ni podal, dejal je le, da so imeli dober razlog za zaseg in da bodo tanker obdržali. "Dogajajo se še druge stvari," je dodal.

Pripadniki obalne straže so na tanker prileteli s helikopterjem z letalonosilke Gerald Ford in se z naperjenimi puškami razporedili po ladji, je poročala televizija ABC.

O tem smo že poročali v sredo. 

ZDA zaseg upravičujejo s kršenjem sankcij

Pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi je kasneje objavila posnetek zavzetja in pojasnila, da so operacijo izvedli FBI, ministrstvo za domovinsko varnost in obalna straža ob pomoči vojske.

Po njenih navedbah je tanker, ki je že več let pod ameriškimi sankcijami, prevažal surovo nafto iz Venezuele in Irana. Ni znano, kam je bil namenjen, kdo je njegov lastnik in pod katero zastavo je plul.

"Tanker je že več let pod sankcijami ZDA zaradi vpletenosti v nezakonito mrežo prevoza nafte, ki podpira tuje teroristične organizacije," je ministrica še zapisala na omrežju X.

Venezuela: To je navadna kraja!

Venezuelsko zunanje ministrstvo je dejanje odločno obsodilo, češ da gre za "očitno krajo in dejanje mednarodnega piratstva, ki ga je javno napovedal predsednik ZDA", navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Zdaj postajajo jasni pravi razlogi za nenehno agresijo proti Venezueli. Ne gre za migracije. Ne gre za trgovino z drogami. Ne gre za demokracijo. Ne gre za človekove pravice," je v izjavi navedlo ministrstvo in dodalo: "Vedno gre za naše naravne vire, našo nafto, našo energijo, vire, ki pripadajo izključno venezuelskemu ljudstvu."

V izjavi vlada trdi, da je ameriška agresija del namernega načrta za plenjenje energetskih virov in da gre za imperialno zlorabo. 

Še ostrejši je venezuelski notranji minister Diosdado Cabello, ki je ZDA pravkar označil za "morilce, tatove, pirate".

Omenja Disneyjeve filme Pirati s Karibov in pravi, da je piratski lik kapitan Jack Sparrow "junak", medtem ko so "ti fantje (Američani, op. p.) kriminalci na odprtem morju, pirati".

Pravi, da ZDA s temi dejanji "začenjajo vojne po vsem svetu".

