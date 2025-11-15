Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem povedal, da je nekako odločen, kaj storiti z Venezuelo. Napetosti med državama se krepijo zaradi operacij proti domnevnim tihotapcem mamil, ki jih ZDA izvajajo v bližini Venezuele. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro pa je pozval k zadržanosti in se zavzel za mir.

"Nekako sem se odločil," je Trump v petek dejal novinarjem na krovu letala Air Force One, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ne morem vam povedati, za kaj gre, ampak z Venezuelo smo dosegli velik napredek pri preprečevanju dotoka mamil," je dodal.

Venezuelski predsednik Maduro pa je Trumpa pozval, naj bo zadržan, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Maduro sporoča: Želim si miru

Na shodu za venezuelsko mladino v četrtek je na novinarsko vprašanje, ali ima sporočilo za Trumpa, odgovoril, da si želi miru. Maduro je pozval tudi prebivalce ZDA, naj se zavzamejo za mir.

"Nič več neskončnih vojn. Nič več nepravičnih vojn. Nič več Libije. Nič več Afganistana," je dejal.

Trump je sicer v začetku meseca dejal, da ne računa na to, da bi se ZDA zapletle v vojno z Venezuelo. Menil pa je, da so Maduru šteti dnevi.

Napadli 24 ladij in ubili najmanj 80 ljudi

Od septembra je v Karibskem morju ameriška vojska napadla že več kot 20 ladij, ki naj bi po njihovih navedbah prevažale mamila, pri tem pa je bilo ubitih najmanj 80 ljudi. V torek je tja prispela tudi največja letalonosilka na svetu USS Gerald R. Ford, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v četrtek napovedal novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil.