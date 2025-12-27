Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
27. 12. 2025,
21.30

Osveženo pred

31 minut

Sobota, 27. 12. 2025, 21.30

31 minut

Vrača se liga NHL, Kopitarjevi Kralji na mestnem derbiju

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar | Foto Reuters

Foto: Reuters

Po nekajdnevnem božičnem premoru se vrača liga NHL: Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo na domačem ledu v mestnem derbiju spopadli z Anaheim Ducks (3.00). Kralji so na zadnjih petih tekmah zabeležili eno samo zmago, skupaj jih imajo v tej sezoni 15, ob teh pa še 21 porazov, kar jih uvršča na sedmo mesto zahodne konference. Anaheim je z odigrano tekmo manj zbral pet točk več in je peti na zahodu.

Los Angeles Kings, Seattle Kraken
Sportal Rezultatska kriza Kraljev se nadaljuje, nora tekma McDavida

Moštvi LA Kings in Anaheim Ducks sta se v tej sezoni že pomerili 28. novembra, ko so po kazenskih strelih s 5:4 slavili Rački. Kopitar in Kralji imajo zdaj priložnost rivalom vrniti za ta poraz, obenem pa začeti nov zmagoviti niz, s katerim bi se utrdili na mestih, ki prinašajo neposredno uvrstitev v končnico. Počasi se že približuje polovica rednega dela sezone, Kopitarjevi so v pacifiški diviziji četrti, a jim z le dvema točkama zaostanka za vrat diha San Jose, v naletu pa je tudi Seattle. Bitka za končnico utegne biti še zelo napeta.  

Lestvice

