Vrača se liga NHL, Kopitarjevi Kralji na mestnem derbiju

Po nekajdnevnem božičnem premoru se vrača liga NHL: Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo na domačem ledu v mestnem derbiju spopadli z Anaheim Ducks (3.00). Kralji so na zadnjih petih tekmah zabeležili eno samo zmago, skupaj jih imajo v tej sezoni 15, ob teh pa še 21 porazov, kar jih uvršča na sedmo mesto zahodne konference. Anaheim je z odigrano tekmo manj zbral pet točk več in je peti na zahodu.

Moštvi LA Kings in Anaheim Ducks sta se v tej sezoni že pomerili 28. novembra, ko so po kazenskih strelih s 5:4 slavili Rački. Kopitar in Kralji imajo zdaj priložnost rivalom vrniti za ta poraz, obenem pa začeti nov zmagoviti niz, s katerim bi se utrdili na mestih, ki prinašajo neposredno uvrstitev v končnico. Počasi se že približuje polovica rednega dela sezone, Kopitarjevi so v pacifiški diviziji četrti, a jim z le dvema točkama zaostanka za vrat diha San Jose, v naletu pa je tudi Seattle. Bitka za končnico utegne biti še zelo napeta.

Liga NHL, 27. december

Lestvice

Preberite še: