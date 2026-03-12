Prepeliču in Dubaju slovenski dvoboj v evroligi

Po porazu v ligi ABA s Cedevito Olimpijo je Dubai dobil tekmo 31. kroga evrolige. V Sarajevu je gostil Baskonio in jo premagal s 100:94. Klemen Prepelič je dal šest točk (igra je 16 minut), mladi Vit Hrabar za Baskonio dve (osem minut), Stefan Joksimović pa ni bil v kadru španske ekipe. Za Dubaj je to 16. zmaga, za Baskonio pa že 22. poraz.

Košarkarji madridskega Reala so v derbiju 31. kroga košarkarske evrolige premagali Valencio visoko s 96:79 in se na drugem mestu prvenstven razpredelnice z 20. zmago poravnali z Valencio in Olympiakosom. Grke je tesno z 81:80 odpravil Monaco. Prvi strelec derbija v Madridu je bil Hrvat Mario Hezonja s 16 točkami in štirimi skoki, 14 točk in šest skokov je k zmagi dodal Argentinec Gabriel Deck. Za Valencio je 18 točk dosegel Jean Montero.

V kneževini je bilo tesno do zadnjega piska sirene, štiri sekunde pred koncem pa je zmagoviti koš dosegel Matthew Strazel, le 23 sekund pred tem je goste v vodstvo popeljal Alec Peters. Mike James je za zmagovalce dosegel 14 točk, Američan Tyler Dorsey na drugi strani 19.

Slovenski pridih je imela zmaga Dubaja nad Baskonio s 100:94. Klemen Prepelič je za ekipo iz emiratov dosegel šest točk, na drugi strani je manjkal Stefan Joksimović, zato pa je po dve točki in skoka dosegel Vit Hrabar. Med varovanci Jurice Golemca je s 23 točkami izstopal Dwayne Bacon, pri poražencih jih je kar 27 dosegel Mamadi Diakite iz Gvineje.

V naprej odigrani tekmi 34. kroga evrolige je v torek Paris gostil Olympiacos in izgubil s 87:104. V sredo se je z obračunom Virtusa in Partizana začel 31. krog (82:88).

Evroliga, 31. krog in vnaprej odigrana tekma:

Torek, 10. marec

Sreda, 11. marec

Četrtek, 12. marec

Petek, 13. marec

Lestvica: