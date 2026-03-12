Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Četrtek,
12. 3. 2026,
22.25

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Fenerbahče Partizan Beograd Crvena zvezda Stefan Joksimović Baskonia Klemen Prepelič Dubaj Olympiacos Evroliga Evroliga

Četrtek, 12. 3. 2026, 22.25

30 minut

Evroliga, 31. krog in vnaprej odigrana tekma

Prepeliču in Dubaju slovenski dvoboj v evroligi

Avtorji:
M. P., Š. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Dubai Klemen Prepelič | Klemen Prepelič | Foto Guliverimage

Klemen Prepelič

Foto: Guliverimage

Po porazu v ligi ABA s Cedevito Olimpijo je Dubai dobil tekmo 31. kroga evrolige. V Sarajevu je gostil Baskonio in jo premagal s 100:94. Klemen Prepelič je dal šest točk (igra je 16 minut), mladi Vit Hrabar za Baskonio dve (osem minut), Stefan Joksimović pa ni bil v kadru španske ekipe. Za Dubaj je to 16. zmaga, za Baskonio pa že 22. poraz.

Košarkarji madridskega Reala so v derbiju 31. kroga košarkarske evrolige premagali Valencio visoko s 96:79 in se na drugem mestu prvenstven razpredelnice z 20. zmago poravnali z Valencio in Olympiakosom. Grke je tesno z 81:80 odpravil Monaco.  Prvi strelec derbija v Madridu je bil Hrvat Mario Hezonja s 16 točkami in štirimi skoki, 14 točk in šest skokov je k zmagi dodal Argentinec Gabriel Deck. Za Valencio je 18 točk dosegel Jean Montero.

V kneževini je bilo tesno do zadnjega piska sirene, štiri sekunde pred koncem pa je zmagoviti koš dosegel Matthew Strazel, le 23 sekund pred tem je goste v vodstvo popeljal Alec Peters. Mike James je za zmagovalce dosegel 14 točk, Američan Tyler Dorsey na drugi strani 19.

Slovenski pridih je imela zmaga Dubaja nad Baskonio s 100:94. Klemen Prepelič je za ekipo iz emiratov dosegel šest točk, na drugi strani je manjkal Stefan Joksimović, zato pa je po dve točki in skoka dosegel Vit Hrabar. Med varovanci Jurice Golemca je s 23 točkami izstopal Dwayne Bacon, pri poražencih jih je kar 27 dosegel Mamadi Diakite iz Gvineje.

V naprej odigrani tekmi 34. kroga evrolige je v torek Paris gostil Olympiacos in izgubil s 87:104. V sredo se je z obračunom Virtusa in Partizana začel 31. krog (82:88).

Evroliga, 31. krog in vnaprej odigrana tekma:

Torek, 10. marec

Sreda, 11. marec

Četrtek, 12. marec

Petek, 13. marec

Lestvica:

Klemen Prepelič
Sportal Klemen Prepelič: Iz srca se mi je odvalil kamen
Fenerbahče Partizan Beograd Crvena zvezda Stefan Joksimović Baskonia Klemen Prepelič Dubaj Olympiacos Evroliga Evroliga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.