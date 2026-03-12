Družine pri načrtovanju počitnic pogosto ne iščejo le hotela ali apartmaja. Velikokrat je odločilno vprašanje precej preprosto: kakšna je plaža. Pri družinskem dopustu na morju je prav plaža pogosto najpomembnejši del počitnic, še posebej, ko potujemo z majhnimi otroki.

Plaža Sakarun, Dugi otok Foto: Shutterstock

Starši običajno iščejo plaže s plitvim morjem, naravno senco ter drobnimi kamenčki ali peskom, kjer lahko otroci varno raziskujejo obalo, gradijo peščene gradove in brezskrbno čofotajo v vodi. Na srečo je Jadran poln takšnih kotičkov, zato je Hrvaška že desetletja ena najbolj priljubljenih destinacij za dopust z otroki.

V Turistični agenciji Sonček so pripravili izbor plaž na Jadranu, ki jih družine še posebej rade izberejo za svoje poletne počitnice. Nekaj teh priljubljenih družinskih plaž predstavljamo v nadaljevanju.

Rajska plaža na Rabu – ena najbolj znanih družinskih plaž na Jadranu

Rajska plaža na Rabu Foto: Shutterstock

Rajska plaža v Loparju na otoku Rab je ena redkih velikih peščenih plaž na Hrvaškem, zato jo družine z majhnimi otroki naravnost obožujejo.

Morje je tukaj izjemno plitvo in se zelo počasi spušča v globino, kar pomeni, da se lahko otroci brez skrbi igrajo v vodi. Prav zato Rajska plaža pogosto velja za eno najboljših izbir za družinski dopust na morju.

Ob plaži je veliko družini prijazne turistične infrastrukture, kot so restavracije, slaščičarne, površine za športne aktivnosti in otroška igrala, zato lahko tukaj brez težav preživite celoten dopust.

Sakarun na Dugem otoku – turkizna laguna za popoln dopust z otroki

Plaža Sakarun, Dugi otok Foto: Shutterstock

Če bi morali izbrati eno najbolj fotogeničnih plaž na Jadranu, bi bila Sakarun na Dugem otoku gotovo med prvimi.

Svetel pesek, turkizno morje in borovci ustvarjajo občutek skoraj tropskega zaliva. Plaža je dolga in široka, zato tudi v glavni sezoni ponuja dovolj prostora za družine.

Zaradi relativno mirnega morja in široke obale je odlična izbira za počitnice z otroki na Hrvaškem.

Zlatni rat na Braču – ikona Jadrana

Zlatni rat na otoku Brač je ena najbolj znanih plaž na celotnem Jadranu. Njena značilna oblika se zaradi vetra in morskih tokov stalno spreminja, kar jo naredi še bolj posebno.

Zlatni rat na Braču Foto: Shutterstock

Čeprav je znana tudi po vodnih športih, ponuja veliko prostora za kopanje in sproščanje, zato je primerna tudi za družinske počitnice na Jadranu. Čisto morje in prodnata obala sta idealna za plavanje in raziskovanje podvodnega sveta.

Plaža Soline v Biogradu – veliko naravne sence

Plaža Soline v Biogradu na Moru je odlična izbira za družine, ki cenijo naravno senco. Borovci ob plaži ustvarjajo prijetno zavetje pred soncem, kar je v vročih poletnih dneh še posebej dobrodošlo.

Ob plaži je veliko možnosti za šport, rekreacijo in družinsko zabavo, zato je priljubljena destinacija za družinske počitnice na Hrvaškem.

Biograd na moru Foto: Shutterstock

Vela plaža v Baški – dolga prodnata plaža za družine

Na otoku Krk se nahaja Vela plaža v Baški, ena najlepših in najdaljših prodnatih plaž na severnem Jadranu.

Dolga je skoraj dva kilometra, morje pa je izjemno čisto in primerno za plavanje. Zaradi številnih kavarn, restavracij in vodnih aktivnosti je priljubljena izbira za dopust z otroki na Hrvaškem.

Baška Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Nastanitve ob najlepših plažah na Jadranu

Dolgi sprehodi z brisačami, torbami in otroškimi igračami niso ravno idealen začetek dneva. Zato je pri družinskih počitnicah poleg plaže pomembno tudi, da je nastanitev v bližini.

V Sončku so zato zbrali izbor hotelov, apartmajev in mobilnih hišk, ki jih družine izberejo prav zaradi bližine najlepših plaž na Jadranu. Tako lahko zjutraj skoraj neposredno iz sobe stopite na plažo.

Preverite seznam najlepših plaž Jadrana in nastanitev v njihovi bližini, ki so ga pripravili v Turistični agenciji Sonček.

Family hoteli – hoteli, ki jih izberejo otroci Med družinami so vedno bolj priljubljeni tudi family hoteli, kjer je skoraj vse prilagojeno otrokom. Valamar Padova, hotel Rab Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O. Takšni hoteli ponujajo: družinske sobe,

otroške bazene,

animacijo in otroške klube,

posebne menije za otroke,

veliko igral in družinskih aktivnosti. Ko so otroci zadovoljni, lahko tudi starši bolj sproščeno uživajo v dopustu.

All inclusive počitnice na Hrvaškem ali dopust brez denarnice

Veliko družin se danes odloča tudi za all inclusive dopust na Jadranu, kjer so obroki, pijača in pogosto tudi animacija vključeni v ceno. Prednost takšnega dopusta je predvsem brezskrbnost. Večino stroškov poravnate že ob rezervaciji, zato na dopustu ni stalnega razmišljanja o dodatnih izdatkih.

Tudi na Hrvaškem je vse več hotelov, ki ponujajo all inclusive ali podobne pakete, kot so all inclusive light ali polni penzion plus.

Jadran Foto: Shutterstock

Mobilne hiške – priljubljena izbira za družine ob morju

Če želite več prostora in zasebnosti, so odlična izbira tudi mobilne hiške ob morju.

Družine jih imajo rade predvsem zato, ker ponujajo:

več prostora kot hotelska soba,

lastno teraso,

bližino narave,

neposredno bližino plaže.

Gre za kombinacijo udobja apartmaja in sproščenega kampiranja, kar je za družinske počitnice pogosto idealna rešitev.

Na morje tudi brez avtomobila Nekatere družine se pri načrtovanju dopusta raje kot za vožnjo v lastni režiji odločijo za organiziran avtobusni prevoz na morje, ki je lahko zelo praktična rešitev, najdete pa jo v ponudbi Turistične agencije Sonček. Takšna možnost je še posebej zanimiva za stare starše z vnuki ali enostarševske družine, ki se želijo izogniti dolgi vožnji in parkiranju.

Jadran Foto: Shutterstock

