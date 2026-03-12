Colorado za 44. zmago v Seattlu, nazadnje so padali goli

Samo dve tekmi v sredo, kar 14 pa jih je na sporedu v četrtek. Na ledu bodo tudi hokejisti trenutno vodilne ekipe lige NHL Colorado Avalanche. Za 44. zmago v sezoni se bodo pomerili s Seattle Kraken. Ko sta se ekipi nazadnje pomerili, je Colorado slavil s 5:3. Dva gola je dal Nathan MacKinnon.