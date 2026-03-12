Četrtek, 12. 3. 2026, 20.00
3 ure, 25 minut
Liga NHL, 12. marec
Colorado za 44. zmago v Seattlu, nazadnje so padali goli
Samo dve tekmi v sredo, kar 14 pa jih je na sporedu v četrtek. Na ledu bodo tudi hokejisti trenutno vodilne ekipe lige NHL Colorado Avalanche. Za 44. zmago v sezoni se bodo pomerili s Seattle Kraken. Ko sta se ekipi nazadnje pomerili, je Colorado slavil s 5:3. Dva gola je dal Nathan MacKinnon.
Ena redkih ekip, ki ne igrajo v noči na petek so Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Te naslednja tekma čaka večer pozneje, ko gostujejo pri New York Islanders.