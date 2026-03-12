V Cityparku je BYD odprl svoj prvi avtosalon pri nas

BYD, vodilni proizvajalec okolju prijaznih vozil, je v skladu z napovedmi uradno vstopil na slovenski trg. Tako je v prvem nadstropju naše največje nakupovalne destinacije odprl tudi svoj prvi uradni prodajni salon pri nas.

Foto: Robert Krumpak / Citypark Obiskovalci lahko iz prve roke preverijo izkušnjo sodobne in trajnostne mobilnosti. V odprtem in minimalistično oblikovanem prostoru lahko spoznajo inovacije, napredno tehnologijo in vizijo blagovne znamke BYD. Vabljeni, da odkrijete, kako eden največjih proizvajalcev električnih vozil na svetu oblikuje novo dobo avtomobilske industrije.

"Nov mesec, nova ekskluzivna blagovna znamka v Cityparku. Tokrat se nam je pridružil avtomobilski in tehnološki gigant, ki izstopa predvsem z inovacijami. Ponosni smo, da bodo tehnično dovršena in okolju prijazna osebna vozila, ki zmanjšujejo globalno odvisnost od fosilnih goriv, med prvimi v Sloveniji na ogled ravno pri nas. Vabljeni, da se sami prepričate o prihodnosti mobilnosti," je ob otvoritvi poudaril Andrej Ropret, center manager Cityparka.

Ne avtomobilsko, temveč tehnološko podjetje

BYD je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev električnih vozil in baterijske tehnologije, ustanovljen leta 1995 v Šenzenu na Kitajskem. Podjetje je bilo sprva specializirano kot proizvajalec baterij, danes pa velja za enega ključnih globalnih igralcev na področju električne mobilnosti in trajnostnih energetskih rešitev. Ukvarjajo se tako z energetskimi sistemi (predvsem solarnimi paneli) kot tudi s proizvodnjo baterij, avtomobilov in celo vlakov.

Kot so povedali na uradni predstavitvi za slovenski trg, se nimajo za avtomobilsko, temveč za tehnološko podjetje. Kratica BYD pomeni Build Your Dreams, kar odraža vizijo podjetja o inovacijah in tehnološkem napredku.

Foto: Robert Krumpak / Citypark

