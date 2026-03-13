Oven

Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Čutili boste, da ste znova na konju. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Današnji dan bo primeren za nove ljubezenske projekte, toda bodite pozorni na morebitne zaplete.

Bik

Samskim se obeta srečanje s starim prijateljem ali ljubeznijo iz mladosti. Vezani pa boste nocoj želeli uresničiti svoje želje v ljubezni. Ste oseba, ki želi v življenju doseči popolno varnost. Želite pa si tudi pozornosti. Ne bodite v dilemi in se izpovejte partnerju. Obema se bo odvalil kamen od srca.

Dvojčka

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona. Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu, in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja.

Rak

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Lev

Imate nerealna pričakovanja, ki vas zadržujejo v nesrečnem stanju. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikim zahtevami niso preveč zadovoljni. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli.

Devica

Vezani boste nekoliko bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s partnerjem težko našla skupen jezik. Če boste pokazali vsaj malo zanimanja zanj, se bodo proti večeru težave razjasnile. Samski boste začutili željo po spremembi, všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Tehtnica

Vsi prvi vtisi bodo pravilni. Tratili boste čas, če boste naredili naknadno še kaj raziskav glede stvari, ki jih boste že takoj intuitivno zaznali. Raje se zanesite na vaš dober občutek in manj na to, kaj bodo govorili drugi. Tako boste veliko bolj uspešni. Če bo treba, se stvari lotite malo drugače.

Škorpijon

Samski, ali ste pripravljeni na nekaj novega? Kajti nekdo v vaši bližini je pripravljen na vas. Pred vami je precej zanimiv dan, a le v primeru, da boste pustili, da se vam bo ta oseba približala. Vezani pa boste morali predlagati kompromis glede neke težave, ki se je pojavila med vami in vašim partnerjem.

Strelec

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati, tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.

Kozorog

Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev.

Vodnar

Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a vsekakor se boste morali s težavami soočiti. Poslušajte svojo intuicijo, na koncu se bo vse dobro rešilo.

Ribi

Samski poskusite najti več spodbudnih in lepih besed. Nasmehnite se, podarite komu kompliment in ga tudi sprejmite. Vezani pa boste v ospredje postavili svoje najbližje. Ob druženju s partnerjem boste ugotovili, da ste pri izbiri svojega življenjskega sopotnika zadeli v polno. Mnogi vam zavidajo.