Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
13. 3. 2026,
1.00

Osveženo pred

1 teden, 2 dneva

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrologija današnji horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop marec 2026 horoskop 2026 horoskop horoskop

Petek, 13. 3. 2026, 1.00

1 teden, 2 dneva

Današnji horoskop: levi pričakujete preveč, tehtnice se zanesite na svoj občutek

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
pomlad, ženska, dekle | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Horoskop za 13. marec. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Nov dan boste zajeli z veliko žlico. Čutili boste, da ste znova na konju. Vašo energijo bodo opazili tudi ostali. Kljub temu, da imate pomisleke o ustreznosti dela, se bo zdelo, kot da uživate v tem, kar počnete. Današnji dan bo primeren za nove ljubezenske projekte, toda bodite pozorni na morebitne zaplete. 

Bik

Samskim se obeta srečanje s starim prijateljem ali ljubeznijo iz mladosti. Vezani pa boste nocoj želeli uresničiti svoje želje v ljubezni. Ste oseba, ki želi v življenju doseči popolno varnost. Želite pa si tudi pozornosti. Ne bodite v dilemi in se izpovejte partnerju. Obema se bo odvalil kamen od srca.

Dvojčka

Danes odmislite delo in obveznosti. Prepustite se prostim trenutkom. Prav je, da premišljujete o tem, koliko kreativnosti vam je dopuščene, toda ne delajte iz muhe slona. Čas raje namenite osebam, ki so vam blizu, in pogovorom, za katere si drugače ne morete vzeti dovolj časa. Pokličite prijatelja.

Rak

Poskusite poslušati svoj notranji glas in upoštevati svojo intuicijo. Predvsem pa pazite, da ne boste storili napačne poteze in tvegali česa, kar vam veliko pomeni. Določenim ljudem boste končno postavili meje. S tem se boste osvobodili bremen in vdihnili zrak svobode. Nekdo bo očaran nad vami.

Lev

Imate nerealna pričakovanja, ki vas zadržujejo v nesrečnem stanju. Danes boste končno spoznali, da zahtevate preveč od ljudi okoli vas. Malo boste morali popustiti, saj z vašimi prevelikim zahtevami niso preveč zadovoljni. Poiščite pot, kako boste to popravili in bolje se boste razumeli.

Devica

Vezani boste nekoliko bolj nagnjeni k dramatiziranju, zato bosta s partnerjem težko našla skupen jezik. Če boste pokazali vsaj malo zanimanja zanj, se bodo proti večeru težave razjasnile. Samski boste začutili željo po spremembi, všeč vam bo vse tisto, kar bo povezano z odkrivanjem novega in neznanega.

Tehtnica

Vsi prvi vtisi bodo pravilni. Tratili boste čas, če boste naredili naknadno še kaj raziskav glede stvari, ki jih boste že takoj intuitivno zaznali. Raje se zanesite na vaš dober občutek in manj na to, kaj bodo govorili drugi. Tako boste veliko bolj uspešni. Če bo treba, se stvari lotite malo drugače.

Škorpijon

Samski, ali ste pripravljeni na nekaj novega? Kajti nekdo v vaši bližini je pripravljen na vas. Pred vami je precej zanimiv dan, a le v primeru, da boste pustili, da se vam bo ta oseba približala. Vezani pa boste morali predlagati kompromis glede neke težave, ki se je pojavila med vami in vašim partnerjem.

Strelec

Ne zatirajte svojih želja in ambicij na račun navideznega miru. Sposobni ste videti obe plati, tako negativno kot pozitivno. Pripravljeni boste na kompromis in diplomatsko rešitev težav. Z denarjem se danes ne igrajte in večje nakupe, ki ste jih načrtovali, prestavite za nekaj dni. Poskrbite za zdravje in vzdržujte svoje telo v polni formi.

Kozorog

Razmisliti morate o tem, kako boste zmanjšali čas, ki ga porabite za vsakdanje stvari v vašem življenju. To vam bo prineslo več dragocenega časa, da boste lahko postavili stvari nazaj na pravo pot. Pomanjkanje organizacije je dober znak, da ste pod prevelikim stresom. Čim prej ga odpravite, poskrbite za sprostitev.

Vodnar

Današnji dan za vas ne bo toliko pomemben, bo pa kar precej naporen. Utrujeni boste zaradi vsega porabljenega časa za določeno osebo. Do sprememb sicer ne boste prišli, a vsekakor se boste morali s težavami soočiti. Poslušajte svojo intuicijo, na koncu se bo vse dobro rešilo.

Ribi

Samski poskusite najti več spodbudnih in lepih besed. Nasmehnite se, podarite komu kompliment in ga tudi sprejmite. Vezani pa boste v ospredje postavili svoje najbližje. Ob druženju s partnerjem boste ugotovili, da ste pri izbiri svojega življenjskega sopotnika zadeli v polno. Mnogi vam zavidajo.

nebesna znamenja astrologija današnji horoskop dnevni horoskop horoskop danes horoskop marec 2026 horoskop 2026 horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.