Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Petek,
13. 3. 2026,
10.24

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93

Natisni članek

Natisni članek
gotovinska izplačila neprijavljen denar 120 tisoč evrov Uskok Hrvaška smučarska zveza

Petek, 13. 3. 2026, 10.24

31 minut

Pretres za smučarsko zvezo: pri članu našli 120 tisoč evrov in seznam prejemnikov

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,93
policija splošna | Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Po zasegu neprijavljenih 120 tisoč evrov, ki so jih na meji našli pri članu Hrvaške smučarske zveze, preiskovalci preverjajo poslovno dokumentacijo, gotovinska izplačila in morebitne davčne nepravilnosti

Hrvaško smučanje je pod drobnogledom preiskovalcev. Po poročanju Indexa je policija po nalogu Uskoka vstopila v Hrvaško smučarsko zvezo in že zasegla poslovno dokumentacijo. V ospredju so sumi o gotovinskih izplačilih in vprašanje, ali je bilo poslovanje v celoti ustrezno evidentirano.

Preiskavo sprožil zaseg denarja na meji

Povod za primer je bil dogodek izpred nekaj tednov, ko so med zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo na meji ustavili enega od članov zveze. Pri sebi naj bi imel okoli 120 tisoč evrov neprijavljenega denarja, po navedbah Indexa pa tudi seznam oseb, ki naj bi morale prejeti izplačila.

Prav ta podatek je primer iz športne zgodbe premaknil v finančno-preiskovalno sfero.

Pod sumom gotovinska izplačila in davčna skladnost

Preiskovalce zanima, ali so bila izplačila v zvezi opravljena zakonito in podprta z verodostojno dokumentacijo. Če del izplačil ni bil pravilno prijavljen ali evidentiran, bi lahko šlo tudi za davčne nepravilnosti.

Direktor reprezentance Vedran Pavlek | Foto: Sportida Direktor reprezentance Vedran Pavlek Foto: Sportida

Hrvaške športne zveze delujejo kot neprofitne organizacije, a to ne pomeni, da so izvzete iz davčnih pravil. Za zaposlene, sodelavce, podjemne pogodbe in gospodarske dejavnosti morajo voditi urejeno dokumentacijo ter poravnavati zakonske obveznosti.

Vrh zveze pod pritiskom

Na čelu Hrvaške smučarske zveze je Miho Glavić, med najvidnejšimi obrazi pa je direktor reprezentance Vedran Pavlek. Za zdaj ni javno znano, ali preiskava meri na posameznike ali širši način poslovanja zveze.

gotovinska izplačila neprijavljen denar 120 tisoč evrov Uskok Hrvaška smučarska zveza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.