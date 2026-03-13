Pretres za smučarsko zvezo: pri članu našli 120 tisoč evrov in seznam prejemnikov

Po zasegu neprijavljenih 120 tisoč evrov, ki so jih na meji našli pri članu Hrvaške smučarske zveze, preiskovalci preverjajo poslovno dokumentacijo, gotovinska izplačila in morebitne davčne nepravilnosti

Hrvaško smučanje je pod drobnogledom preiskovalcev. Po poročanju Indexa je policija po nalogu Uskoka vstopila v Hrvaško smučarsko zvezo in že zasegla poslovno dokumentacijo. V ospredju so sumi o gotovinskih izplačilih in vprašanje, ali je bilo poslovanje v celoti ustrezno evidentirano.

Preiskavo sprožil zaseg denarja na meji

Povod za primer je bil dogodek izpred nekaj tednov, ko so med zimskimi olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo na meji ustavili enega od članov zveze. Pri sebi naj bi imel okoli 120 tisoč evrov neprijavljenega denarja, po navedbah Indexa pa tudi seznam oseb, ki naj bi morale prejeti izplačila.

Prav ta podatek je primer iz športne zgodbe premaknil v finančno-preiskovalno sfero.

Pod sumom gotovinska izplačila in davčna skladnost

Preiskovalce zanima, ali so bila izplačila v zvezi opravljena zakonito in podprta z verodostojno dokumentacijo. Če del izplačil ni bil pravilno prijavljen ali evidentiran, bi lahko šlo tudi za davčne nepravilnosti.

Direktor reprezentance Vedran Pavlek Foto: Sportida

Hrvaške športne zveze delujejo kot neprofitne organizacije, a to ne pomeni, da so izvzete iz davčnih pravil. Za zaposlene, sodelavce, podjemne pogodbe in gospodarske dejavnosti morajo voditi urejeno dokumentacijo ter poravnavati zakonske obveznosti.

Vrh zveze pod pritiskom

Na čelu Hrvaške smučarske zveze je Miho Glavić, med najvidnejšimi obrazi pa je direktor reprezentance Vedran Pavlek. Za zdaj ni javno znano, ali preiskava meri na posameznike ali širši način poslovanja zveze.