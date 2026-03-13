Iran z droni nad Oskarje? V Los Angelesu so okrepili varnostne ukrepe.

Letošnjo podelitev oskarjev bodo zaznamovali okrepljeni varnostni ukrepi, potem ko je FBI opozoril, da bi Kalifornija lahko bila tarča iranskih povračilnih napadov z droni.

Podelitev oskarjev to nedeljo bo potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi, potem ko je FBI sredi tega tedna objavil, da naj bi Iran načrtoval povračilne ukrepe zaradi ameriških napadov, kot tarčo pa izpostavil Kalifornijo.

Ameriške oblasti, FBI in policija poudarjajo, da grožnja ni potrjena, organizatorji Oskarjev pa so potrdili, da se intenzivno trudijo za krepitev varnosti gostov, osebja in filmskih navdušencev, ki se bodo ta konec tedna zbrali v Los Angelesu.

Podelitev bo vodil komik Conan O'Brien. Foto: Reuters

Izvršna producenta podelitve Katy Mullan in Raj Kapoor sta na novinarski konferenci ta teden potrdila, da so iz previdnosti okrepili varnostne načrte. "Vsako leto pozorno spremljamo, kaj se dogaja v svetu. Imamo podporo FBI in losangeleške policije ter z njima tesno sodelujemo. Ta prireditev mora potekati brez napak," je dejal Kapoor, "vsi, ki pridejo na podelitev, ki jo spremljajo, pa tudi oboževalci zunaj prizorišča, se morajo počutiti varne, zaščitene in dobrodošle."

Intenzivne varnostne priprave sledijo poročilom, da je Iran razmišljal o povračilnih napadih z droni na lokacije v Kaliforniji. Opozorilo o tej možnosti je FBI sredi tedna poslal kalifornijskim oblastem in policiji, so poročali ameriški mediji. V opozorilu je FBI navedel, da so dobili informacije, ki kažejo, da naj bi Iran v primeru eskalacije napetosti na Bližnjem vzhodu načrtoval napad z droni s plovila ob pacifiški obali ZDA, so pa ob tem poudarili, da so ti obveščevalni podatki omejeni in nepotrjeni.

Foto: Reuters

Tudi losangeleška policija miri, da trenutno ni potrjenih groženj, usmerjenih v podelitev oskarjev, ki bo v losangeleški dvorani Dolby Theatre, kljub temu pa je v teku obsežna varnostna operacija. Dvorano bodo redno varnostno preverjali, okoli prizorišča pa bo vzpostavljeno varnostno območje v obsegu 1,6 kilometra, na katerem bodo varnostne točke za preverjanje vozil in ljudi.

V dvorani in okoli nje bo okoli tisoč varnostnikov, losangeleška policija bo angažirala uniformirane policiste in specialne enote vključno s psi za odkrivanje eksploziva, postavili bodo nadzorne kamere, v zraku bodo droni.

Foto: Reuters

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je zagotovil, da ves čas tesno sodelujejo z varnostnimi in obveščevalnimi službami: "Čeprav trenutno ni nobenih neposrednih groženj, ostajamo pripravljeni na kakršnokoli izredno situacijo." Vsi vpleteni ob tem poudarjajo, da bo izvedba Oskarjev tekla po načrtu ob strogih varnostnih ukrepih, namenjenih zaščiti vseh vpletenih.