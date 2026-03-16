Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
8.37

1 ura, 35 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Oskarji oskarji Timothée Chalamet

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 8.37

1 ura, 35 minut

Največji luzer Oskarjev: nepremišljena izjava ga je spravila v nemilost

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Timothee Chalamet | Foto Reuters

Foto: Reuters

Timothée Chalamet je dolgo veljal za favorita v oskarjevski kategoriji najboljših igralcev, nato pa ga je nepremišljena izjava spravila v nemilost javnosti in, če sklepamo po izkupičku na Oskarjih, tudi filmske akademije.

Po mesecih neutrudne oskarjevske samopromocije je Timothée Chalamet z eno izjavo sesul svoje sanje o zlatem kipcu za najboljšo moško vlogo, ki ga je namesto njega domov odnesel Michael B. Jordan.

30-letni Chalamet je z glavno vlogo v filmu Veličastni Marty (Marty Supreme) dolgo veljal za favorita za oskarja v kategoriji glavnih igralcev. Zanjo je že osvojil zlati globus in nagrado filmskih kritikov, nato pa "zamočil na ciljni črti", kot so to označili hollywoodski insajderji, ko je v pogovoru z igralcem Matthewom McConaugheyjem izjavil, da nikomur ni mar za balet in opero.

Timothee Chalamet | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Ne bi hotel delati v baletu ali operi, torej v stvareh, ki se jih trudijo obdržati pri življenju, pa čeprav nikomur ni več mar zanje," je izjavil Chalamet in s tem požel plaz kritik. Njegove izjave so obsodile baletne in operne hiše ter tudi posamezni zvezdniki, nezadovoljstvo pa je očitno sprožil tudi znotraj filmske akademije. Nekdanji ljubljenec filmskih kritikov je namreč na oskarjevski večer izgubil, še pred tem pa se je na njegov račun pošalil voditelj Conan O'Brien.

"Varnost je nocoj poostrena, to moram poudariti. Kot so mi povedali, obstaja tveganje, da bosta napadli tako operna kot baletna skupnost," je v uvodnem nagovoru dejal O'Brien in nato Chalametu navrgel: "Jezni so, ker nisi omenil jazza."

Oskarji oskarji Timothée Chalamet
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

