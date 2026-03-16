Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
16. 3. 2026,
3.40

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Ponedeljek, 16. 3. 2026, 3.40

Oskarji 2026: najboljši film je Ena bitka za drugo

oskarji, Ena bitka za drugo | Veselje zasedbe filma Ena bitka za drugo | Foto Reuters

Veselje zasedbe filma Ena bitka za drugo

Foto: Reuters

Na 98. podelitvi filmskih nagrad oskar je največ nagrad pričakovano odnesel film Ena bitka za drugo, ki je slavil tudi v najprestižnejši kategoriji najboljšega filma leta.

V losangeleški dvorani Dolby Theatre se je sklenila letošnja, že 98. podelitev filmskih nagrad oskar. Največ, šest nagrad je odnesel film Ena bitka za drugo (One Battle After Another), med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljšo stransko moško vlogo, slednjega je dobil Sean Penn, ki se podelitve ni udeležil. Brez kipca pa je ostal glavni igralec filma Leonardo DiCaprio, saj je oskarja za najboljšo glavno moško vlogo odnesel Michael B. Jordan za vlogo v filmu Grešniki (Sinners).

Jessie Buckley in Michael B. Jordan sta odnesla oskarja za glavno žensko in glavno moško vlogo. Foto: Reuters

Podelitev z več zgodovinskimi mejniki

Grešniki, ki so na podelitev prišli z največ, kar 16 nominacijami, so na koncu odnesli štiri oskarje, med drugim za najboljšo fotografijo. Tega je dobila Autumn Durald Arkapaw, ki je postala prva ženska in prva temnopolta oseba z zmago v tej kategoriji.

Letošnji Oskarji so sicer poskrbeli še za nekaj mejnikov oziroma "prvič v zgodovini". Tako je Jessie Buckley z vlogo v filmu Hamnet postala prva Irka, nagrajena z oskarjem, prvič so podelili oskarja za kasting, ki ga je odnesel film Ena bitka za drugo, prvič pa se je tudi zgodilo, da sta si nagrado razdelila dva nominiranca - oskarja za najboljši kratki film sta osvojila The Singers in Two People Exchanging Saliva.

Po lanski podelitvi je tudi letošnje Oskarje vodil Conan O'Brien, ki se je v uvodnem nagovoru pošalil, da je zadnji človeški voditelj Oskarjev in da jih bo prihodnje leto vodil "robotski taksi v smokingu". Foto: Reuters

Kdo so dobitniki oskarjev 2026?

  • Najboljši film: Ena bitka za drugo
  • Najboljša režija: Paul Thomas Anderson, Ena bitka za drugo
  • Najboljša glavna igralka: Jessie Buckley, Hamnet
  • Najboljši glavni igralec: Michael B. Jordan, Grešniki
  • Najboljša stranska igralka: Amy Madigan, Ura izginotja
  • Najboljši stranski igralec: Sean Penn, Ena bitka za drugo
  • Najboljši mednarodni film: Sentimentalna vrednost
  • Najboljša fotografija: Grešniki
  • Najboljši izvirni scenarij: Grešniki
  • Najboljši prirejeni scenarij: Ena bitka za drugo
  • Najboljša filmska montaža: Ena bitka za drugo
  • Najboljša scenografija: Frankenstein
  • Najboljša kostumografija: Frankenstein
  • Najboljša maska in ličenje: Frankenstein
  • Najboljši kasting: Ena bitka za drugo
  • Najboljša skladba v filmu: Golden, KPop Demon Hunters 
  • Najboljša glasba v filmu: Grešniki
  • Najboljši zvok: F1
  • Najboljši posebni učinki: Avatar: Ogenj in pepel
  • Najboljši kratki film (dva zmagovalca): The Singers in Two People Exchanging Saliva
  • Najboljši animirani celovečerni film: KPop Demon Hunters
  • Najboljši animirani kratki film: The Girl Who Cried Pearls
  • Najboljši celovečerni dokumentarec: G. Nihče proti Putinu
  • Najboljši kratki dokumentarni film: All The Empty Rooms

Preberite še:

Ena bitka za drugo
Trendi Ena bitka za drugo: revolucionarno zadeti Leonardo DiCaprio
Oskarji, nominiranci
Trendi Razkrili nominirance za letošnje oskarje
Grešniki (Sinners)
Trendi Kje so Grešniki in druge težave slovenskega kina
Oskarji oskarji oskar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
