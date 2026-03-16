Na 98. podelitvi filmskih nagrad oskar je največ nagrad pričakovano odnesel film Ena bitka za drugo , ki je slavil tudi v najprestižnejši kategoriji najboljšega filma leta.

V losangeleški dvorani Dolby Theatre se je sklenila letošnja, že 98. podelitev filmskih nagrad oskar. Največ, šest nagrad je odnesel film Ena bitka za drugo (One Battle After Another), med drugim za najboljši film, najboljšo režijo in najboljšo stransko moško vlogo, slednjega je dobil Sean Penn, ki se podelitve ni udeležil. Brez kipca pa je ostal glavni igralec filma Leonardo DiCaprio, saj je oskarja za najboljšo glavno moško vlogo odnesel Michael B. Jordan za vlogo v filmu Grešniki (Sinners).

Jessie Buckley in Michael B. Jordan sta odnesla oskarja za glavno žensko in glavno moško vlogo. Foto: Reuters

Podelitev z več zgodovinskimi mejniki

Grešniki, ki so na podelitev prišli z največ, kar 16 nominacijami, so na koncu odnesli štiri oskarje, med drugim za najboljšo fotografijo. Tega je dobila Autumn Durald Arkapaw, ki je postala prva ženska in prva temnopolta oseba z zmago v tej kategoriji.

Letošnji Oskarji so sicer poskrbeli še za nekaj mejnikov oziroma "prvič v zgodovini". Tako je Jessie Buckley z vlogo v filmu Hamnet postala prva Irka, nagrajena z oskarjem, prvič so podelili oskarja za kasting, ki ga je odnesel film Ena bitka za drugo, prvič pa se je tudi zgodilo, da sta si nagrado razdelila dva nominiranca - oskarja za najboljši kratki film sta osvojila The Singers in Two People Exchanging Saliva.

Po lanski podelitvi je tudi letošnje Oskarje vodil Conan O'Brien, ki se je v uvodnem nagovoru pošalil, da je zadnji človeški voditelj Oskarjev in da jih bo prihodnje leto vodil "robotski taksi v smokingu". Foto: Reuters

Kdo so dobitniki oskarjev 2026?

