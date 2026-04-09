Watkins z dvema goloma priboril lepo prednost Aston Ville

Evropska liga prinaša bližnjico do vstopnice za nogometno ligo prvakov. V igri za naslov je ostalo še osem klubov, vsem z izjemo Porta in Aston Ville pa v domačem prvenstvu ne gre tako dobro, da bi si lahko tam zagotovili nastop v ligi prvakov. Četrtfinale sta v sredo odprla Braga in Betis, ki sta se razšla z remijem (1:1). V četrtek so odigrali še preostale prve četrtfinalne tekme. Aston Villa je z dvema goloma Ollieja Watkins s 3:1 zmagala v Bologni. Do še višje prednosti s 3:0 je proti Celti iz Viga prišel Freiburg, dvoboj med Portom in Nottinghamom pa se je končal brez zmagovalca (1:1).

Aston Villa, ki je redni del drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja končala na drugem mestu, je v osmini finala izločila Lille, tokrat pa si na gostovanju v Bologni pripravila lepo izhodišče pred domačo povratno tekmo v Birminghamu. Ezri Konsa je bil v 40. minuti edini strelec prvega polčasa. Po šestih minutah nadaljevanja je prednost povišal Ollie Watkins. Za domače je v 90. znižal Jonathan Rowe, končni izid pa je v četrti minuti sodnikove dodatka z drugim golom postavil Watkins.

Freiburg je doma nadigral Celto iz Viga, Nemce je v vodstvo v 10. minuti popeljal Vincenzo Grifo. Po dobre pol ure igre je za 2:0 zadel Jan-Niklas Beste, za tretji gol v mreži Špancev je poskrbel Matthias Ginter (78.).

Portugalski Porto in angleški Nottingham Forest sta se razšla brez zmagovalca, kar bo bolj po godu gostujoči zasedbi z Otoka. V 11. minuti je za Porto zadel William Gomes, le dve minuti zatem je Martim Fernandes z avtogolom postavil končni izid 1:1.

Braga in Betis sta na prvi četrtfinalni tekmi lige Europa remizirala. Foto: Reuters

Brago je v vodstvo popeljal Florian Grillitsch v peti minuti, gostje so nekaj trenutkov po tem izenačili, a zadetek Marca Bartraja zaradi prepovedanega položaja ni obveljal. Betis si je v 60. minuti priboril 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Cucho Hernandez in postavil končni rezultat 1:1.

Povratne tekme bodo 16. aprila. Prvi tekmi polfinala bosta na vrsti 30. aprila, povratni sedmega maja, finale pa bo 20. maja na Bešiktaš stadionu v Istanbulu.

