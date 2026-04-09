Prepelič z Dubajem nadaljuje boj za končnico

Danes se bo v evroligi začel predzadnji krog rednega dela. Za uvod se bo vodilni Olympiacos pomeril s Hapoelom, Fenerbahče pa čaka obračun z Real Madridom. Dubaj Klemna Prepeliča se bo v petek pomeril z Anadolu Efesom. Dva kroga pred koncem je Dubaj na 12. mestu, a še vedno z možnostjo uvrstitve na mesta, kjer se bodo ekipe v dodatnih obračunih pomerile za zadnji dve mesti med osmerico.