Četrtek, 9. 4. 2026, 20.22

Po porodu nazaj pred kamere po 10 dneh: "Danes tega ne bi več naredila"

Lisa Kudrow | Foto Guliverimage

Priljubljena igralka Lisa Kudrow je v nedavnem intervjuju razkrila, kako kruta so bila devetdeseta leta prejšnjega stoletja do novopečenih mamic. Delila je izkušnjo, ki je danes ne bi več ponovila.

Lisa Kudrow, ki si jo bomo za vedno najbolje zapomnili po vlogi Phoebe Buffay v legendarni seriji Prijatelji, je pred kratkim za oddajo CBS Sunday Morning spregovorila, kako neizprosna je bila delovna kultura v zabavni industriji v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ob promociji nove sezone serije Vrnitev je spregovorila tudi o osebni izkušnji, ki danes zveni skoraj nepredstavljivo.

Ko je maja 1998 rodila sina Juliana, ni imela pravice do porodniškega dopusta. Le deset dni po porodu se je že vrnila na delo. Nastopila je v oddaji The Tonight Show in se udeležila sestankov za film Analiza pa taka. Kot se spominja, ji je bilo predstavljeno, da ima še nekaj časa, preden se začne snemanje, zato je verjela, da si bo lahko vsaj nekoliko opomogla. A resničnost je bila drugačna. 

Delo je imelo absolutno prednost pred vsem

"Na sestanku mi je Billy Crystal (soigralec v omenjenem filmu, op. p.) dejal, da sem videti odlično in če sem prepričana, če zmorem. Vprašal me je, kdaj sem rodila, jaz sem mu povedala, on pa je rekel, 'prav, začnemo v četrtek'."

Zvezdnica je domnevala, da se bo produkcija začela takoj, sama pa bo prizore lahko snemala kasneje, da si bo lahko opomogla od poroda, saj je imela stransko vlogo in ji ni bilo treba igrati v vsakem prizoru. Vendar ni bilo tako. Produkcija se je začela skoraj takoj, sama pa je morala že nekaj dni po sestanku odpotovati v New York.

Lisa s sinom Julianom | Foto: Guliverimage Lisa s sinom Julianom Foto: Guliverimage

"Spomnim se, da so me takrat obiskali moževi starši iz Francije, tam so bili tudi moji starši, in vsi okrog mene so me prepričevali, da zmorem. Jaz pa sem rekla, da je to narobe, saj imam novorojenčka! Tolažili so me, da bo z mano šla tudi varuška, da se otrok ne bo ničesar spomnil," je povedala igralka in dodala, da je bila polna hormonov in je na koncu pristala.

Zdaj pa ve, da to ni bilo prav. "To je noro. Danes tega ne bi več naredila," je poudarila. Dodala je, da takrat ni nasprotovala, ker je bila to preprosto realnost tistega časa – delo je imelo absolutno prednost, vse drugo pa se mu je moralo prilagoditi. A dodaja, da ni jezna na nikogar. "To je bil nekakšen duh tistega časa," je še dejala.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.