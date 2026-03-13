Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Petek, 13. 3. 2026, 4.00

5 ur, 45 minut

Kakšni puloverji bodo to pomlad še posebej v trendu?

Avtor:
Taja Kaja Cekuta

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Pomlad prinaša toplejše dni, več sonca in postopno menjavo garderobe, a to ne pomeni, da se moramo popolnoma posloviti od puloverjev. Ravno nasprotno, saj puloverji ostajajo pomemben del prehodnega obdobja med zimo in poletjem. Tokrat jih bomo nosili v nekoliko lahkotnejši, bolj zračni različici z globljimi izrezi, tanjšimi materiali ter v svetlejših in bolj svežih barvah.

Beli puloverji so eden najbolj brezčasnih kosov pomladne garderobe. Delujejo sveže, elegantno in se odlično kombinirajo z različnimi stili, od športnega do bolj prefinjenega. Lahkoten bel pulover lahko nosite z modrimi kavbojkami, bež hlačami ali čez lahkotno pomladno obleko. Posebej priljubljeni bodo modeli iz tanjšega bombaža ali pletenin z rahlo teksturo, ki dodajo občutek mehkobe.

Zelena barva je že nekaj sezon močno prisotna v modnih trendih, to pomlad pa bodo v ospredju predvsem olivno zeleni in svetlejši zeleni odtenki. Kombinirate ga lahko z belimi hlačami, džinsom ali celo bež odtenki, kar ustvari harmoničen in eleganten videz.

Nežni roza odtenki bodo to pomlad prinesli pridih romantike in ženstvenosti. Svetlo roza puloverji so odlična izbira za vse, ki želijo v garderobo vnesti malo barve, vendar še vedno ohraniti prefinjen in umirjen videz. Lepo se podajo k svetlim kavbojkam, sivim hlačam ali belim krilom, zaradi česar so popolni za sproščene vsakodnevne kombinacije.

Mornarsko modra barva velja za pravo klasiko, ki nikoli ne gre iz mode. Pulover v tem odtenku deluje elegantno, urejeno in zelo vsestransko. Odlično se poda k svetlemu džinsu, belim hlačam ali k bolj formalnim kosom garderobe. Zaradi svoje globine je ta barva popolna izbira za tiste dni, ko želite delovati nekoliko bolj sofisticirano, a še vedno sproščeno.

Bež odtenki so sinonim za minimalizem in brezčasno eleganco. Lahkoten pulover v bež barvi je izjemno vsestranski kos, ki ga lahko nosite skoraj z vsem. Lepo se ujema z belimi, rjavimi ali džins kosi ter ustvarja umirjen in prefinjen videz. Prav zaradi svoje nevtralnosti so bež puloverji odlična osnova za številne pomladne modne kombinacije.

