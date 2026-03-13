Kakšni puloverji bodo to pomlad še posebej v trendu?

Pomlad prinaša toplejše dni, več sonca in postopno menjavo garderobe, a to ne pomeni, da se moramo popolnoma posloviti od puloverjev. Ravno nasprotno, saj puloverji ostajajo pomemben del prehodnega obdobja med zimo in poletjem. Tokrat jih bomo nosili v nekoliko lahkotnejši, bolj zračni različici z globljimi izrezi, tanjšimi materiali ter v svetlejših in bolj svežih barvah.

Lahkotni beli puloverji

Beli puloverji so eden najbolj brezčasnih kosov pomladne garderobe. Delujejo sveže, elegantno in se odlično kombinirajo z različnimi stili, od športnega do bolj prefinjenega. Lahkoten bel pulover lahko nosite z modrimi kavbojkami, bež hlačami ali čez lahkotno pomladno obleko. Posebej priljubljeni bodo modeli iz tanjšega bombaža ali pletenin z rahlo teksturo, ki dodajo občutek mehkobe.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Zeleni puloverji v naravnih odtenkih

Zelena barva je že nekaj sezon močno prisotna v modnih trendih, to pomlad pa bodo v ospredju predvsem olivno zeleni in svetlejši zeleni odtenki. Kombinirate ga lahko z belimi hlačami, džinsom ali celo bež odtenki, kar ustvari harmoničen in eleganten videz.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Svetlo roza puloverji

Nežni roza odtenki bodo to pomlad prinesli pridih romantike in ženstvenosti. Svetlo roza puloverji so odlična izbira za vse, ki želijo v garderobo vnesti malo barve, vendar še vedno ohraniti prefinjen in umirjen videz. Lepo se podajo k svetlim kavbojkam, sivim hlačam ali belim krilom, zaradi česar so popolni za sproščene vsakodnevne kombinacije.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Mornarsko modri puloverji

Mornarsko modra barva velja za pravo klasiko, ki nikoli ne gre iz mode. Pulover v tem odtenku deluje elegantno, urejeno in zelo vsestransko. Odlično se poda k svetlemu džinsu, belim hlačam ali k bolj formalnim kosom garderobe. Zaradi svoje globine je ta barva popolna izbira za tiste dni, ko želite delovati nekoliko bolj sofisticirano, a še vedno sproščeno.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Puloverji v bež odtenkih

Bež odtenki so sinonim za minimalizem in brezčasno eleganco. Lahkoten pulover v bež barvi je izjemno vsestranski kos, ki ga lahko nosite skoraj z vsem. Lepo se ujema z belimi, rjavimi ali džins kosi ter ustvarja umirjen in prefinjen videz. Prav zaradi svoje nevtralnosti so bež puloverji odlična osnova za številne pomladne modne kombinacije.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Preberite še: