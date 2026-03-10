Oven

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, zato ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte. Ljudje v vaši okolici bodo nekoliko negotovi, zato jim ne poskušajte česarkoli vsiljevati. Nove poti vas ne bodo pripeljale daleč, zato raje malo počakajte, preden se podate v nove avanture.

Bik

Dan bo kot nalašč, da se lotite projekta, o katerem ste že dolgo premišljevali. Razmišljanje končno spremenite v dejanja in presenečeni boste, kako bodo stvari kar same od sebe stekle. Če ste po naravi bolj umirjena in sproščena oseba, boste začutili naval nove energije. Če ste po naravi impulzivni, pa bodite pazljivi.

Dvojčka

Danes boste izvedeli prijetno novico, ki bo vaše življenje obrnila na glavo. Zaradi razburjenja boste tudi v svoji družbi zelo nervozni, kar bo šlo prijateljem v nos. Delite z njimi svoje veselje in pridobili jih boste na svojo stran. Vendar bodite pozorni na sovražnike, saj se jih je v tem času nabralo kar nekaj.

Rak

Danes boste zares stopili v središče partnerjevega življenja. Odnos, ki ga bo pokazal do vas, bo temeljil na spoštovanju in ljubezni. Navdušil vas bo s svojim vedenjem. Samskim bo na pot stopila oseba, ki bo navzven delovala popolno. Spoznajte jo, saj se v notranjosti lahko skriva marsikaj.

Lev

Pričakujte, da bo vaša zagnanost in vztrajnost pri opravičevanju stališč pripeljala samo do sporov in nesoglasij. Ko boste začutili, da se mora nekdo pred vami nenehno opravičevati in braniti, odnehajte. Z vojno ne boste dosegli ničesar razen izgube. Danes bodite kar se da potrpežljivi in šele jutri poiščite prave odgovore.

Devica

Dan bo morda malce napet. V družinskem krogu lahko nastane neprijetna situacija, ki vas bo sprva vrgla s tira. Zadržati boste morali svoj temperament in vročekrvnost. Po tehtnem premisleku boste spoznali, da zadeva v resnici ni tako kritična. Prijatelja ali bližnjega boste prepričevali v nekaj, česar ne bo verjel.

Tehtnica

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Škorpijon

Danes ne bo vaš dan, zato bodite previdni, kako se boste obnašali v družbi prijateljev, ki vam bodo želeli le dobro. Sporekli se boste s prijateljem, kar boste močno obžalovali. Izogibajte se resnim pogovorom, saj boste razdraženi in se boste hitro razburili. Umirite se, saj vas čaka prosto popoldne, ki bo pregnalo sive misli.

Strelec

Danes se boste vzeli v roke in poskrbeli za to, da se boste počutili bolje. Zadnje čase ste bili osamljeni. Čas je, da pokličete prijatelje, ki jih že dolgo niste videli. Verjemite, tudi oni vas že pogrešajo in bodo vaše povabilo z veseljem sprejeli. Odmislite svoje težave in se prepustite dnevu, ki vam pripravlja presenečenje.

Kozorog

Namenite čas sebi in svojemu telesu. Čutili boste, da potrebujete ogromno sprostitve in fizične aktivnosti, da boste lahko pregnali negativne misli. Sprehod ali tek v naravi vam bo dobro del, le nadihajte se svežega zraka. V popoldanskih urah se posvetite bližnjim. Do zdaj ste jih postavljali na stranski tir.

Vodnar

Pred vami je povsem novo obdobje. Res je, da ste bili v preteklosti zaznamovani s slabimi izkušnjami, toda kmalu bo potrebno tveganje. To vas bo vodilo do sreče. Potrudite se za bolj aktivno romantično vzdušje. Vezani, to bo utrdilo vaš partnerski odnos. Blokade, ki so vas še včeraj ovirale, bodo danes odpravljene.

Ribi

V teh dneh se lahko pojavi nostalgija po določenem razmerju. Če bo šlo za že končani odnos, potem se vprašajte, ali bi bila njegova obuditev zares koristna. Objektiven pogled na situacijo bo zagotovo nujen. Vzemite si prost večer. Preživite ga s prijatelji, saj potrebujete malce razvedrila.