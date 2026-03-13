Ilka Štuhec vabi na sobotni 12-urni izziv na Peci

Na smučišču Peca, na slovensko-avstrijski meji, na gori, pod katero po legendi spi kralj Matjaž, se bo v soboto odvil prav poseben smučarski izziv. Slovenska smukaška šampionka Ilka Štuhec vabi na 12-urni smučarski izziv, poimenovan Downhilka. Kot razkrije ime, izziv združuje smuk (downhill) in Ilko.

"Gre za 12-urno preizkušnjo za najbolj strastne, vzdržljive in drzne smučarje. Dan poln adrenalina pod pokroviteljstvom Ilke Štuhec, tako postaja stalnica, in dokazuje, da v Sloveniji smučanje še kako živi," so pred svojstvenimi tekmovalno-smučarskim izzivom sporočili iz štaba slovenske alpske smučarke.

Lanskoletna zmagovalkaNina Starašinič je prevozila kar 46 krogov. Foto: Grega Valančič

Organizatorji so pred zaključkom prijav že razprodali vsa razpoložljiva mesta za tekmovalce, kar obeta izjemen boj od jutra do večera. Tokratni izziv bo premagati lanskih 238 prevoženih kilometrov.

Vztrajnostna preizkušnja, ki izziva strastne smučarje in deskarje, bo na 7,5 kilometra dolgi progi na Peci omogočala tekmovanje v posamični konkurenci in konkurenci parov.

Smučarji in deskarji bodo 12 ur, od 7. ure zjutraj do večera, nabirali število prevoženih krogov in obenem skušali odpeljati najhitrejši krog, kar sta dejavnika, ki v takšnem vrstnem redu določita zmagovalce 12 urne preizkušnje v posameznih kategorijah.

V konkurenci smučarjev bo branil zmago Bojan Trošt. Foto: Grega Valančič

Lanski zmagovalec Bojan Trošt je za zmago v tesni bitki v 12 urah prevozil neverjetnih 238 kilometrov, zmagovalka v ženski konkurenci Nina Starašinič pa izjemnih 197 kilometrov.

Ilka Štuhec: Ne gre samo za smučanje ...

Dogodek nosi ime po najuspešnejši slovenski smukačici Ilki Štuhec. Foto: Guliverimage "Z Downhilko ponujamo drugačno smučarsko izkušnjo in najbolj me veseli, da je letos odziv tako dober, da je tako rekoč zmanjkalo mest za vse, ki se tekme želijo udeležiti. Dokaz, da v Sloveniji obstaja veliko interesa in želje po smučarskih dogodivščinah. Ne gre namreč samo za smučanje, ampak celoten dan preživet zunaj v dobri družbi. Vsak bo lahko našel nekaj zase, tudi vsi, ki bodo prišli na vrh Pece samo kot gledalci," je pred preizkušnjo povedala najuspešnejša slovenska smukačica Ilka Štuhec, po kateri dogodek nosi ime.

Eden vrhuncev dogajanja ob smučišču bo zagotovo Apres SkILKA, popoldansko druženje in zabava po smučanju na vrhu gondole na Peci. Medtem, ko bodo najbolj vztrajni nabirali kroge in se gnali po strmini, bo za vse ostale poskrbljeno s prijetnim okoljem za druženje, obljubljajo.

Na 12-urni preizkušnjio Downhilka niso tuja niti prehitevanja na snegu. Foto: Grega Valančič

"Dvanajst ur je dolgo časa, tako da vsem tekmovalcem že zdaj čestitke za drznost. Imeli bodo na voljo prostor za pripravo, počitek in hrano. Tudi prostor za servis smuči je pripravljen," poudarja vodja tekmovanja Dora Skorobrijin, sestra dvakratne svetovne članske prvakinje v smuku.

Za Štuhec dogodek na Peci pomeni tudi malo bolj sproščeno pripravo na finale sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju. Karavana se bo prihodnji teden preselila v Lillehammer na Norveško. Mariborčanka bo znova del najboljših. Priborila si je mesto tako na tekmi v smuku 21. marca kot tudi naslednji dan v superveleslalomu, kot 12. najboljša v seštevku smuka in 21. v seštevku superveleslaloma. Sklepna moška in ženska tekmovanja v hitrih disciplinah bodo v Kvitfjellu.