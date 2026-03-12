Grozljivo odkritje v truplu vojaka v Ukrajini: "Česa takega še nismo videli"

V truplu padlega Ukrajinca, ki ga je v sklopu izmenjave umrlih vojakov Ukrajini predala Rusija, nato pa je bil prepeljan na obdukcijo v mesto Črnovice, so odkrili neeksplodirano granato, zaradi katere so morali evakuirati osebje mrtvašnice, ki so jo nato zavarovali bombni tehniki.

Eksplozivne predmete najdejo v žepih, nikoli v telesu

Kot je za medij Suspilne povedal Viktor Bačinski, vodja regionalnega urada za sodnomedicinske preiskave v Črnovicah, med obdukcijami padlih vojakov, ki jih Ukrajina od Rusije prejme med izmenjavami trupel pripadnikov oboroženih sil, v njihovih žepih občasno najdejo eksplozivne predmete.

A še nikoli se ni zgodilo, da bi eksplozivno telo – v tem primeru granato – našli v truplu umrlega vojaka, je nejeverno dejal Bačinski.

Granata vstopila skozi trebuh in se zagozdila v stegnu

Obdukcija je po njegovih besedah pokazala, da je granata – šlo je za izstrelek iz ročnega protitankovskega orožja – v telo ukrajinskega vojaka vstopila skozi njegov trebuh in se zagozdila tik pod kožo v njegovem desnem stegnu. To se je zgodilo pred približno tremi tedni.

Ukrajina in Rusija že tako rekoč od začetka vojne, ki se je zdaj prevesila že v peto leto, ne izmenjujeta le vojnih ujetnikov, temveč tudi trupla padlih vojakov. Foto: Reuters

Mrtvašnico so evakuirali

Po odkritju eksplozivne naprave, ki bi lahko, če je zaposleni v mrtvašnici, ki je opravljal obdukcijo, ne bi pravočasno opazil, eksplodirala, so vse zaposlene evakuirali iz stavbe in poklicali bombne tehnike.

Ti so granato odstranili iz trupla padlega ukrajinskega vojaka in jo prenesli na vadišče ukrajinskih oboroženih sil, kjer so jo uničili z nadzorovano eksplozijo.