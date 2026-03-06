Dan žena in mučenikov: Kviz za lažjo izbiro darila

Preverite, kako dobro poznate ljudi, ki jim želite letos nameniti majhno pozornost ob dnevu žena ali dnevu mučenikov. Čeprav imata praznika povsem različno ozadje, nas oba spomnita, da si je vredno vzeti trenutek za hvaležnost in pozornost do ljudi, ki nam veliko pomenijo.

Dva marčevska praznika, na katera lahko pokažemo, da nam je mar

Marca v le treh dneh praznujemo kar dva praznika.

Mednarodni dan žena, 8. marec, ima močno zgodovinsko ozadje. Nastal je kot izraz prizadevanj za enakopravnost, dostojanstvo in priznanje dosežkov žensk. Še danes je opomnik, da spoštovanje ni samoumevno in da so družbeni premiki rezultat vztrajnosti. Sčasoma je postal tudi priložnost za osebno gesto – šopek, izbrano sladico, skupno kosilo ali preprosto iskreno zahvalo, s katero izrazimo, da cenimo prisotnost in prispevek žensk v svojem življenju.

Dan mučenikov, 10. marec, je lahkotnejši in bolj simboličen. Ta neuradni praznik moških običajno zaznamujemo z manjšo pozornostjo, kot so suhe slive ali suha klobasa. Tako izrazimo, da cenimo trud, podporo in vsakdanje drobne prispevke partnerjev, očetov, bratov, prijateljev ali sodelavcev.

Sladko ali slano? Prava izbira je tista, ki ustreza okusu obdarovane osebe. (Fotografija je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar Čeprav imata praznika povsem različno ozadje, nas oba spomnita, da si je vredno vzeti trenutek za hvaležnost in pozornost do ljudi, ki nam veliko pomenijo.

Kviz za lažjo izbiro darila: šest vprašanj, ki pomagajo pri odločitvi

Ne glede na to, ali razmišljate o partnerki ali partnerju, mami ali očetu, sestri, bratu, prijateljih ali sodelavcih – vprašanje ni, kaj morate podariti, temveč ali bo vaša gesta odražala to, da ste poslušali. Zato ne sledi seznam idej, temveč preprost kviz, ki vam bo pomagal preveriti, kako dobro poznate vam pomembne ljudi, ki jih želite obdarovati za 8. ali 10. marec, in vam obenem pomagal pri izbiri idealnega darila zanje.

1. Ko poseže po pralini, kaj izbere?

A: klasične čokoladne praline z znanimi okusi

B: praline z nekoliko bolj posebnimi okusi, kot so pistacija, pasijonka ali malina

Nekateri ostanejo pri preverjeni klasiki (čokoladne praline), drugi radi poskusijo nekaj drugačnega (Chefove praline z drznimi okusi). Če poznate odgovor, potem izbira ne bo naključna, ampak prilagojena njegovemu ali njenemu okusu.

2. Ob koncu dneva si raje privošči:

A: skodelico soka ali čaja

B: kozarec vina

Darilo je lahko tudi podpora večernemu ritualu. Naj bo to okusen čaj, sok ali steklenica kakovostnega vina oziroma penine za miren večer – pomembno je, da izberete tisto, v čemer dejansko uživa.

3. Če pripravljate nekaj za skupen večer, bi bil/-a bolj vesel/-a:

A: sladice ali bombonjere

B: sira, oreščkov ali slanih prigrizkov

Nekateri bodo vedno izbrali sladko, recimo okusno tortico, drugi raje izberejo slano, npr. sir, domačo suho salamo ali klobaso (ki je tudi tradicionalno darilo za mučenike). Izbire je veliko, zato lahko gesto brez težav prilagodite vsakemu okusu.

Nekaterim več kot darilo pomeni skupen večer ob dobri hrani in pijači. (Fotografija je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar 4. Ko izbira cvetje, prednost daje:

A: klasičnim vrtnicam

B: sezonskim tulipanom ali pomladnemu šopku

Bolj kot velikost šopka je pomembna pravilna izbira. Bo to sezonski šopek ali klasične vrtnice, ki veljajo tudi za simbol ljubezni?

5. Če bi izbirali med simbolno gesto in izkušnjo, bi mu/ji več pomenilo:

A: manjše, lepo zapakirano darilo

B: skupen večer ali skupno kosilo

Včasih je dovolj simbolna pozornost, drugič več pomeni skupen večer. Boste raje izbrali cvetje in sladko darilce za pomembno žensko, suho salamo ali klobaso za mučenika ali pa pripravili sočen ribeye steak in povabili na večerjo?

6. Njegov/njen okus bi opisali kot:

A: tradicionalen

B: rad/-a preizkuša nove stvari

Nekateri prisegajo na preverjene klasike, drugi radi posežejo po nečem drugačnem – naj bo to posebna bombonjera ali kaj gurmanskega, kot so španski tapasi. Bolj ko izbiro natančno prilagodite okusu, bolj pokažete, da osebo zares poznate.

Kaj vam rezultati kviza zares povejo?

Če ste pri večini vprašanj odgovor vedeli brez oklevanja, bo darilo premišljeno. Če ste se pri katerem ustavili, je to priložnost za dodaten razmislek. Že vprašanja sama pogosto pomagajo razjasniti, kaj nekoga res razveseli.

Ko izberemo tisto, kar ustreza njegovemu ali njenemu okusu, pokažemo nekaj zelo preprostega, a pomembnega: da nam je mar. In to je najpomembnejše.

Najlepše geste niso nujno največje, temveč najbolj premišljene. (Fotografija je ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.) Foto: Spar

Pozornost je vedno prva izbira – vse preostalo dobite v Sparu!

Ne glede na to, komu namenjate pozornost, je ključno, da izberete z razlogom. Darilo ni formalnost ali kljukica na seznamu, temveč priložnost, da pokažete, da ste poslušali – in da vam je mar.

V aktualnem katalogu SPAR najdete izbrane pomladne cvetlične izbire, sladke pozornosti, vina, napitke, gurmanske suhomesnate in druge izdelke ter sestavine za domačo večerjo. Izbor omogoča, da pozornost ob dnevu žena in dnevu mučenikov prilagodite konkretnemu okusu in priložnosti, hkrati pa izkoristite aktualne akcijske ponudbe.

Vabljeni v trgovine SPAR in INTERSPAR, kjer lahko na enem mestu izberete vse za pomembne ženske in moške v svojem življenju.

Naročnik oglasne vsebine je SPAR.