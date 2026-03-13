Slovenski igralec Domen Valič, ki svojega ljubezenskega življenja nikoli ni obešal na veliki zvon, je na gregorjevo potrdil, da je znova srečno zaljubljen. Po tihem razhodu s prejšnjo partnerko je zdaj njegovo srce ukradla plesalka in koreografinja Tjaša Žibert, ki ji je na praznik ljubezni posvetil ljubezenski zapis.

"Tvoje besede so mir, dejanja tvoja so moč. Pogled in dih tvoj prihodnost. Utrip, prižet name ves vroč. Nosiš me daleč, do mojega cilja in dlje. Ti si vse. Vse. Vse," je pod zbirko skupnih fotografij z novo izbranko zapisal 42-letni igralec in dodal pripis gregorjevo.

Valič je v zadnjih tednih objavil že več njunih skupnih fotografij, zdaj pa sta svojo zvezo tudi uradno potrdila.

Pred tem je bil priljubljeni slovenski igralec in televizijski voditelj nekaj časa v zvezi z ljubiteljsko igralko Ano Ribič. Javnosti jo je predstavil na premieri komedije svojega brata Vida Valiča Moška pamet, kdaj so se njune poti razšle, pa ni znano.

Preberite še: