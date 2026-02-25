Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Igralec Uroš Fürst zaljubljen v mlado dramaturginjo

Uroš Fürst, Nejka Jevšek | Uroša Fürsta, ki je znova srečno zaljubljen, poznamo po vlogah v televizijskih serijah Mamin dan, Mame in V imenu ljudstva 3. | Foto Mediaspeed

Uroša Fürsta, ki je znova srečno zaljubljen, poznamo po vlogah v televizijskih serijah Mamin dan, Mame in V imenu ljudstva 3.

Foto: Mediaspeed

Slovenski igralec Uroš Fürst je že nekaj časa v razmerju z dramaturginjo Nejko Jevšek, zdaj pa sta svojo zvezo tudi potrdila, poroča revija Lady. Po premieri predstave Voranc v ljubljanski Drami sta si namreč izmenjala vrsto poljubov in objemov, pri tem pa so ju ujeli tudi fotografi.

Da je slovenski gledališki in filmski igralec ter dolgoletni član SNG Drama Ljubljana znova zaljubljen, je v gledaliških krogih znano že nekaj časa. Njegovo srce je ogrela mlada dramaturginja Nejka Jevšek, s katero naj bi se spoznala in zaljubila prav v gledališču.

Oba njegova otroka sta igralca

Svojega razmerja ne skrivata več, da sta srečno zaljubljena, pa sta potrdila tudi na predstavi Voranc v ljubljanski Drami, v kateri Fürst nastopa. Jevšek, ki je od 51-letnega igralca precej mlajša, je po poročanju omenjene revije znana tudi kot pesnica in pisateljica, trenutno pa končuje študij dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT).

Uroš Fürst in Nejka Jevšek sta svoje razmerje potrdila na premieri predstave Voranc v ljubljanski Drami. | Foto: Mediaspeed

Uroš Fürst je bil dolga leta v zvezi s producentko Lijo Pogačnik, s katero imata sina Vala in hčer Milo, ki sta prav tako igralca. Po razhodu je bil več let v zvezi tudi z igralko Sašo Pavlin Stošić.

Alex Volasko
Trendi Razkrita skrivnost slovenskega glasbenika: postal je očka
Zaljubljenci
Trendi Znani Slovenci, ki so na letošnje valentinovo sveže zaljubljeni
Tia Vlahovič
Trendi Hči Mikija Vlahoviča potrdila: prvič bo postala mamica
