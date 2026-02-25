Slovenski igralec Uroš Fürst je že nekaj časa v razmerju z dramaturginjo Nejko Jevšek, zdaj pa sta svojo zvezo tudi potrdila, poroča revija Lady. Po premieri predstave Voranc v ljubljanski Drami sta si namreč izmenjala vrsto poljubov in objemov, pri tem pa so ju ujeli tudi fotografi.

Da je slovenski gledališki in filmski igralec ter dolgoletni član SNG Drama Ljubljana znova zaljubljen, je v gledaliških krogih znano že nekaj časa. Njegovo srce je ogrela mlada dramaturginja Nejka Jevšek, s katero naj bi se spoznala in zaljubila prav v gledališču.

Oba njegova otroka sta igralca

Svojega razmerja ne skrivata več, da sta srečno zaljubljena, pa sta potrdila tudi na predstavi Voranc v ljubljanski Drami, v kateri Fürst nastopa. Jevšek, ki je od 51-letnega igralca precej mlajša, je po poročanju omenjene revije znana tudi kot pesnica in pisateljica, trenutno pa končuje študij dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT).

Uroš Fürst in Nejka Jevšek sta svoje razmerje potrdila na premieri predstave Voranc v ljubljanski Drami. Foto: Mediaspeed

Uroš Fürst je bil dolga leta v zvezi s producentko Lijo Pogačnik, s katero imata sina Vala in hčer Milo, ki sta prav tako igralca. Po razhodu je bil več let v zvezi tudi z igralko Sašo Pavlin Stošić.

