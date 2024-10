40-letni igralec in televizijski voditelj Domen Valič je na premieri stand up komedije Moška pamet svojega brata Vida Valiča v Festivalni dvorani javnosti pokazal svojo izbranko, igralko Ano Ribič, s katero ljubezensko zgodbo pišeta že dobro leto in sta dobro uigran tandem, ki se med seboj podpira.

Na dogodku je o ljubezenskem življenju Domen Valič spregovoril za revijo Lady: "Z Ano sva skupaj že dobro leto in se imava res lepo. Spoznala sva se na enem od kastingov za reklamo in priznam, da je takoj pritegnila mojo pozornost," je povedal Valič in dodal, da sta z razmerjem začela počasi, brez hitenja. Nad sinovim razmerjem in izbranko pa je po poročanju revije navdušena tudi igralčeva mama Amanda Mlakar.

Valič: V horizontali se vse 'poštima'

Kot je še za omenjeno revijo povedal mlajši od bratov Valič, si z izbranko delita strast do igre kot tudi do potovanj, skupaj pa se razvajata na več načinov, eden izmed njih so tudi kulinarični užitki. Valič je dodal, da mu je v razmerju všeč, da sta oba s partnerko norčava in se veliko pogovarjata, kar igralcu ogromno pomeni. "Tudi če kdaj nimava istih mnenj, se potem v horizontali vse 'poštima'," je še smeje povedal Valič, ki izbranko podpira tudi pri njenih igralskih prizadevanjih.

Zaljubljenca nista mogla skrivati svoje medsebojne naklonjenosti. Foto: Mediaspeed

Ambiciozna igralka zaigrala ob boku Wahlberga in Berry

Ana Ribič je namreč ljubiteljska igralka in je zaigrala že v nekaj filmih. Sodelovala je v romantični komediji Tina Vodopivca Nekaj sladkega ter v filmih Moja odločitev in Srce se ne boji. Kot statistka pa je v vlogi natakarice zaigrala celo v hollywoodskem filmu The Union, v katerem igrata tudi zvezdnika Mark Wahlberg in Halle Berry ter ga predvajajo na Netflixu, jeseni 2022 pa so dele filma snemali v Piranu.

Domen Valič trenutno po Sloveniji nastopa s svojo monokomedijo Žigolo s. p., ki je zabavna zgodba o zapeljevanju. Poleg predstav na gledaliških odrih je nastopil tudi v številnih slovenskih filmih in serijah, tudi v priljubljeni seriji Ja, Chef, v kateri je igral vlogo Mihe Kosa.

