Lepotni kirurg je razsodil: to je najlepši igralec na svetu

Kako meriti lepoto obraza? Londonski lepotni kirurg Julian De Silva je prepričan, da je edino pravo merilo zlati rez, razmerje, ki meri skladnost oziroma popolnost v naravi in ga tudi človeško oko dojema kot privlačno.

Ko govorimo o privlačnem obrazu, naj bi ta imel idealno razmerje med različnimi elementi, denimo med dolžino nosu in dolžino obraza, pa med širino oči in širino obraza, med zgornjo in spodnjo ustnico itd.

De Silva je tako računalniško premeril obraze igralcev in izračunal, da ima najbolj skladen ter s tem najlepši obraz 34-letni Britanec Aaron Taylor-Johnson, eden od glavnih favoritov za naslednjega Jamesa Bonda.

Aaron Taylor-Johnson na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah Foto: Guliverimage

Po kirurgovi metodi analize se Britančev obraz 93,04-odstotno približa popolnosti, ki jo določa zlati rez. "Aaron je očitni zmagovalec, s tem rezultatom pa bi lahko bil tudi najlepši James Bond do zdaj. Dobil je višjo oceno kot vsi preostali igralci, ki so do zdaj upodobili Bonda," je De Silva pojasnil za Daily Mail, "Sean Connery je na drugem mestu z 89,2 odstotka, Roger Moore pa na tretjem z 88,8 odstotka." Dodal je, da je glede na zlati rez med dozdajšnjimi Bondi najmanj privlačen Daniel Craig.

Kdo pa so preostali zmagovalci genetske loterije, kot jih je po metodi zlatega reza ocenil kirurg? Izveste v videoposnetku:

