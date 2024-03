Britanski mediji trdijo, da je to novi James Bond

Po poročanju britanskega tabloida The Sun, ki ga povzemajo tudi drugi britanski mediji, je novi izbranec za vlogo Jamesa Bonda 33-letni igralec Aaron Taylor-Johnson.

"Vloga je njegova, le še sprejeti jo mora," je za The Sun dejal neimenovani vir, "dobil je uradno ponudbo, zdaj čakajo njegov odziv. Pogodbo naj bi podpisali v prihodnjih dneh, nato se lahko začnejo pripravljati na veliko razglasitev novice."

Do zdaj smo ga med drugim gledali v filmih Hiter kot strel, Maščevalci: Ultronova doba in Tenet. Foto: Guliverimage

Aaron Taylor-Johnson ni novo ime med igralci, ki so jih omenjali kot naslednike Daniela Craiga. Že v začetku lanskega leta je Daily Mail poročal, da je Taylor-Johnson na skrivaj opravil avdicijo za vlogo Bonda in se srečal z glavno producentko Barbaro Broccoli.

Od leta 2012 je poročen z režiserko Sam Taylor-Wood, ki je 23 let starejša od njega. Foto: Guliverimage

Njegovo ime se je začelo v tem kontekstu znova omenjati prejšnji teden, on pa je na govorice odvrnil: "Zdi se mi krasno, da si me ljudje predstavljajo v tej vlogi. Zame je to velik kompliment."