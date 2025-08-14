Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Četrtek,
14. 8. 2025,
9.47

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Jeff Bezos Lauren Sanchez James Bond

Četrtek, 14. 8. 2025, 9.47

27 minut

Bo Bezosova žena res novo Bondovo dekle?

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lauren Sanchez, Jeff Bezos | Lauren Sanchez Bezos bi bila pri 55 letih najstarejše Bondovo dekle do zdaj. | Foto Guliverimage

Lauren Sanchez Bezos bi bila pri 55 letih najstarejše Bondovo dekle do zdaj.

Foto: Guliverimage

Jeff Bezos si menda želi, da bi v naslednjem filmu o Jamesu Bondu glavno zapeljivko igrala njegova žena, kar bi lahko brez težav uresničil.

Prvi mož Amazona Jeff Bezos je prepričan, da bi bila najboljša izbira za naslednje Bondovo dekle njegova žena Lauren Sanchez, poroča OK Magazine.

"Obseden je s to idejo," je tabloidu povedal neimenovani vir, "to ni sanjarjenje, Jeff jo hoče videti na velikem platnu."

Lauren Sanchez, Jeff Bezos | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Kaj takšnega je tudi povsem mogoče, saj je februarja Amazon prek studia MGM, ki ga ima v lasti, prevzel popoln kreativni nadzor nad bondovsko franšizo. Že takrat je Bezos svoje sledilce na omrežju X povprašal, katerega igralca bi izbrali kot naslednjega, ki bo stopil v čevlje Jamesa Bonda.

Ime glavnega igralca v naslednjem Bondu sicer še vedno ni znano, jasno pa je, kdo bo režiser – to bo Kanadčan Denis Villeneuve, ki se je med drugim podpisal pod prva dva dela spektakla Dune: Peščeni planet, v delu pa ima tudi tretjega.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez
Trendi Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta si obljubila večno zvestobo
Denis Villeneuve
Trendi Naslednji film o Jamesu Bondu bo režiral Denis Villeneuve
Jeff Bezos
Trendi Pri Cresu: opolzke fotografije s pena partyja Jeffa Bezosa #foto

Jeff Bezos Lauren Sanchez James Bond
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.