Bo Bezosova žena res novo Bondovo dekle?

Jeff Bezos si menda želi, da bi v naslednjem filmu o Jamesu Bondu glavno zapeljivko igrala njegova žena, kar bi lahko brez težav uresničil.

Prvi mož Amazona Jeff Bezos je prepričan, da bi bila najboljša izbira za naslednje Bondovo dekle njegova žena Lauren Sanchez, poroča OK Magazine.

"Obseden je s to idejo," je tabloidu povedal neimenovani vir, "to ni sanjarjenje, Jeff jo hoče videti na velikem platnu."

Foto: Guliverimage

Kaj takšnega je tudi povsem mogoče, saj je februarja Amazon prek studia MGM, ki ga ima v lasti, prevzel popoln kreativni nadzor nad bondovsko franšizo. Že takrat je Bezos svoje sledilce na omrežju X povprašal, katerega igralca bi izbrali kot naslednjega, ki bo stopil v čevlje Jamesa Bonda.

Ime glavnega igralca v naslednjem Bondu sicer še vedno ni znano, jasno pa je, kdo bo režiser – to bo Kanadčan Denis Villeneuve, ki se je med drugim podpisal pod prva dva dela spektakla Dune: Peščeni planet, v delu pa ima tudi tretjega.