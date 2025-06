Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta si obljubila večno zvestobo

Že od srede je v Benetkah vse v znamenju razkošne poroke ustanovitelja Amazona in enega najbogatejših ljudi na svetu, Jeffa Bezosa in njegove izbranke, nekdanje televizijske voditeljice Lauren Sanchez. 61-letni Bezos in šest let mlajša nevesta sta v soboto zvečer usodni da dahnila na otoku San Giorgio Maggiore v Benetkah.

Po poročanju italijanskih medijev je na začetku poročne slovesnosti zapel Matteo Bocelli, sin slovitega opernega pevca Andree Bocellija.

Prvo fotografijo kot mož in žena je Sanchez, odslej gospa Bezos delila na svojem Instagram profilu.

Pred tem je 55-letnica delila serijo fotografij v poročni obleki. Nosila je obleko italijanske modne znamke Dolce & Gabbana.

Poročnega slavja se je udeležilo več kot 200 gostov, med njimi številni zvezdniki. Z mladoporočencema so nazdravljali ameriški zvezdniki Kim in Khloe Kardashian, Oprah Winfrey, igralec Orlando Bloom, igralec ameriškega nogometa Tom Brady, jordanska kraljica Rania, pevec Usher in hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump s možem Jaredom Kushnerjem.

Svatje so uživali v mojstrovinah z Michelinovimi zvezdicami okronanega kuharski mojster Fabrizio Mellino. Za torto je medtem poskrbel francoski slaščičarski mojster Cedric Grolet, poročanje italijanskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.