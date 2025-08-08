Bugatti je razkril svoj novi najelitnejši in najbolj ekskluziven model brouillard. Izdelali bodo le enega samega, cena pa bo astronomska.

Poleg visokotehnoloških rešitev je eden temeljev avtomobilske znamke Bugatti njena ekskluzivnost. Njihovim kupcem je pomembno, da imajo enega najbolj prestižnih, dovršenih, v marsičem posebnih in predvsem redkih avtomobilov.

Foto: Bugatti

Nekateri preprosto želijo povsem svojega

Toda najbogatejšim petičnim avtomobilskim kupcem in zanesenjakom morda ni dovolj, da vozijo enega izmed 250 izdelanih tourbillonsov ali enega izmed 500 chironov. Pri Bugattiju so najprej zasnovali program, ki za pravo ceno omogoča popolno prilagoditev enega izmed obstoječih modelov, zdaj pa so s programom solitaire naredili še korak naprej.

Z njim so ponudili izdelavo avtomobila po željah kupca. Določena tehnična zasnova je sicer enaka, a vse vidno na vrhu, tak avtomobil postane pravi cestni unikat.

Še zadnjič veyronov motor W16

Tak avtomobil je nov bugatti brouillard. Izdelali bodo le enega. Oblikovno spominja na model mistral, le da ima za razliko od tega avtomobila tudi streho. Poganja ga že znani motor W16 s štirimi turbinskimi polnilniki in močjo 1.578 “konjev”. Šasija je kombinacija aluminija in ogljikovih vlaken. To bo zadnji avtomobil z omenjenim motorjem, ki ga je pred 20 leti prvi dobil kultni veyron. Prihodnji bugattiji bodo imeli podobno zmogljiv priključno hibridni pogon na osnovi motorja V16, ki ga je dobil že tourbillon.

Kupec seveda ni znan, le ugibamo lahko tudi o ceni takega avtomobila. Ta pa zagotovo znaša več deset milijonov evrov in tako bi lahko brouillard postal najdražji novi bugatti vseh časov.

Foto: Bugatti Foto: Bugatti Foto: Bugatti Foto: Bugatti Foto: Bugatti