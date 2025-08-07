Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

Četrtek,
7. 8. 2025,
8.11

1 ura, 18 minut

Četrtek, 7. 8. 2025, 8.11

1 ura, 18 minut

Poročila se je hči pokojnega Massima Savića

Sa. B.

Mirna Savić poroka | Kje sta si Mirna Savić in Igor Pavlović obljubila večno zvestobo, ni znano. | Foto Instagram/Nina Slišković Goleš

Kje sta si Mirna Savić in Igor Pavlović obljubila večno zvestobo, ni znano.

Foto: Instagram/Nina Slišković Goleš

Edina hči pokojnega hrvaškega pevca Massima Savića se je na skrivaj poročila. 33-letna Mirna Savić je večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu partnerju, arhitektu Igorju Pavloviću. Par bi se moral poročiti že konec leta 2022, a je nekaj dni pred načrtovanim datumom tragično umrl nevestin oče, zato so poroko odpovedali.

Fotografije s poroke je na omrežju Instagram delila njuna prijateljica Nina Slišković Goleš in zapisala: "Čeprav gresta na konec sveta, bosta v mojem srcu za vedno živela brez najemnine."

Kje sta si mladoporočenca obljubila večno zvestobo, ni znano. Nevesta je nosila dolgo belo obleko brez naramnic, ženin pa kostim v črno-belih barvah. Preden sta se skupaj preselila na Norveško, v tamkajšnjo prestolnico Oslo, je Savićeva hči na Hrvaškem delala kot blogerka in radijska voditeljica.

Mirna Savić in Igor Pavlović sta se po poročanju hrvaških medijev nameravala poročiti za silvestrovo leta 2022, a je nekaj dni pred načrtovano poroko po kratki, a hudi bolezni umrl nevestin oče Massimo Savić. "Danes naj bi vsi trije stali objeti na matičnem uradu. Oče naju je nameraval presenetiti s pesmijo. Preostanek življenja bom poskušala odpustiti vesolju za to bolečino," je po očetovi smrti takrat razkrila 33-letnica.

