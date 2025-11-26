Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Taja Kaja Cekuta

Sreda,
26. 11. 2025,
4.00

Iščete obleko za praznično zabavo? Naj vas navdihne Melania Trump.

Melania Trump | Foto Profimedia

Foto: Profimedia

Zaključne zabave se bližajo, zato marsikatera ženska že razmišlja o popolnem stajlingu za ta praznični večer. Navdih smo tokrat našli pri Melanii Trump, ki je nedavno očarala v smaragdno zeleni večerni obleki.

Elegantna zelena obleka

Melania je izbrala globoko gozdno zeleno barvo, ki je prava klasika med zimskimi elegantnimi odtenki. Obleka, ki sega vse do tal, hkrati podaljša silhueto in ji da pridih glamurja. Posebnost modela so nežno nabrani detajli, ki se elegantno ovijejo okoli telesa in poudarijo ženstveno obliko, ob tem pa ostajajo dovolj minimalistični, da videz ostane eleganten.

Čevlji z visoko peto

Za piko na i je Melania stajling dopolnila s črnimi salonarji z visoko peto, ki celoten videz popolno uravnotežijo. Črna barva vnese kontrast, hkrati pa ostaja elegantna in brezčasna. Visoka peta optično podaljša noge in poudari ženstveno držo, zato je popolna izbira za večerno eleganco.

