Taja Kaja Cekuta

Petek,
14. 11. 2025,
Zimska eleganca: jakne iz umetnega krzna, ki jih letos ne smete spregledati

Taja Kaja Cekuta

moda | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jakne iz umetnega krzna bodo tudi letos eden ključnih kosov zime. So mehke, udobne in hkrati elegantne. Veljajo za kos, ki vsako kombinacijo v trenutku dvigne na višjo raven. Z njimi lahko ustvarite preprost, a dodelan videz, ki izžareva toplino in samozavest. Letos jih bomo videvali v različnih barvah in krojih, od klasične črne do bogatih rdečih tonov, zato boste zagotovo našli tisto, ki najbolj odraža vaš slog. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo barve, ki bodo letos še posebej izstopale.

Rjave krznene jakne

Rjavi odtenki prinašajo občutek naravne topline in klasične prefinjenosti. Čokoladno rjava ali karamelna delujeta izredno elegantno in se lepo podata na bež pulover, kavbojke ali elegantne hlače. Idealna izbira za vsak dan, ko želite udobje in eleganco v enem.

Črne krznene jakne

Črna jakna iz umetnega krzna je brezčasna klasika, ki vedno deluje urejeno. Popolna je za večerne priložnosti ali elegantne zimske sprehode po mestu. Kombinirajte jo z usnjenimi hlačami, petami ali gležnjarji za dovršen videz.

Rdeče krznene jakne

Za tiste, ki si želite izrazitejši modni slog. Rdeča barva doda videzu globino in značaj ter se čudovito ujema z zlatimi ali bež dodatki. Odlična izbira, če želite izstopati, a ohraniti eleganco.

Bele krznene jakne

Bela ali krem jakna iz umetnega krzna prinaša pridih razkošja in svežine. Deluje nežno, a hkrati izjemno modno, še posebej v kombinaciji s svetlim džinsom ali pleteninami v toplih tonih. Idealna je za tiste, ki prisegate na minimalizem.

