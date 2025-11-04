Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Taja Kaja Cekuta

Torek,
4. 11. 2025,
4.00

6 ur, 58 minut

Trend, ki je presenetil vse modne navdušenke

Taja Kaja Cekuta

Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V modo se vrača trend, ki je očaral vse ljubiteljice prefinjenega sloga. Čipka je nežna, romantična tkanina, ki je bila nekoč rezervirana le za posebne priložnosti, zdaj pa samozavestno vstopa v vsakdanjo modo. Od bluz, oblek, do detajlov na hlačah, torbicah in celo čevljih. Čipka prinaša svežino, ženstvenost in pridih elegance, ki ga ne more nadomestiti noben drug material. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kako jo lahko vključite v svoj stil.

Zakaj ravno čipka? 

Čipka je simbol prefinjenosti, a v sodobni modi je njena moč prav v kontrastu. Kombiniramo jo lahko tako z džinsom in usnjem kot tudi s svilo in lanom. Prav ta vsestranskost je razlog, da je osvojila modne piste in ulice svetovnih prestolnic. V kombinaciji z minimalističnimi kosi čipka ne deluje več staromodno, temveč sodobno in samozavestno. 

Kako čipko vključiti v svoj stajling? 

Minimalistična eleganca: bela čipkasta bluza v kombinaciji z džinsom in balerinkami ustvari popolno ravnovesje med sproščenostjo in ženstvenostjo. 

Večerni glamur: izberite čipkasto obleko v črni ali temno modri barvi in jo dopolnite z enostavnimi dodatki, da bo tkanina prišla do izraza. 

Sodobni kontrast: čipkast top kombinirajte z usnjenimi hlačami ali ohlapnim suknjičem za moderen videz. 

Detajli, ki štejejo: če ne želite preveč romantike, se odločite za manjše čipkaste poudarke, kot sta ovratnik ali rob torbice.

Barve in materiali, ki se ujemajo 

V ospredju so nevtralni toni, bela, bež, pastelna rožnata in nežno siva, ki poudarijo strukturo čipke. A vse več modnih navdušenk posega tudi po kontrastih, kot sta črna čipka na svetlem ozadju ali barvna čipka na enostavnih krojih. Kombinacija z naravnimi materiali, kot sta lan ali bombaž, ustvari ravno prav uravnotežen videz. 

