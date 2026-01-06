Končno smo dočakali finale najbolj gledane in proslavljene Netflixove serije Stranger Things. Kar se je začelo kot poklon odraščanju v osemdesetih, vplivom Stephena Kinga ter igram Zmaji in temnice, se je skoraj desetletje kasneje končalo z epskim dvournim finalom z megalomanskimi akcijami, meddimenzionalnimi potovanji in, čisto na koncu, nekoliko razvlečenim slovesom.

Serija Stranger Things se je s peto in zadnjo sezono vrnila konec novembra, ko smo dobili prvo polovico sezone, večina druge polovice je sledila na božič in finale na novega leta dan, tako da je zdaj celotna serija pripravljena za ogled na mah. To bi mimogrede trajalo dobrih 45 ur, če si nameravate vzeti čas za ta podvig. Še večji podvig je bilo seveda ustvarjanje serije, ob kateri je mlada in obetajoča zasedba odrasla pred očmi gledalcev. Čeprav so v zadnji epizodi šele maturanti, so nekateri med njimi dosegli že večje življenjske mejnike. Tako je Millie Bobbie Brown, ki igra Eleven, pred kratkim posvojila otroka, Finn Wolfhard, ki igra Mika, pa je režiral film Peklensko poletje, seveda grozljivko.

Napovednik zadnjega dela:

Serija, ki je spremenila Netflix

Stranger Things je več kot serija, je fenomen. Čeprav se je Netflix že pred tem uveljavil z lastnimi serijami, kot je bila Hiša iz kart, je bila Stranger Things njihova prva res množična uspešnica. In čeprav se danes zdi njen uspeh samoumeven, ob premieri ni bilo tako. Za začetek so se jo odločili predvajati (oziroma ponuditi za pretakanje) julija, ki je za male ekrane tradicionalno počasen mesec, saj so ljudje na dopustih in na prostem. A prva epizoda je gledalce posrkala z nostalgijo svobodnejših osemdesetih, preostanek sezone pa je dvigoval tempo s premišljenim razkrivanjem skrivnostnih elementov in gradnjo tesnih vezi med liki. To je bilo tudi odlično vodilo za prihodnje sezone.

Ne le, da se nekdanja piflarska druščina ne skriva več v kleti ob namiznih igrah, do konca serije jih niti ta planet in dimenzija ne moreta več zadržati. Foto: Profimedia

Stranger Things tako ni pustila pečata zgolj na gledalcih, temveč tudi na Netflixu. Priljubljenost serije je spodbudila povpraševanje po majicah ter drugih izdelkih z logotipom serije in fotografijami mladih igralcev, a korporacija na to sploh ni bila pripravljena. Njihov osnovni cilj je bil ponujanje videovsebin potrošnikom, kjer so tekmovali z Amazonom in HBO (in po lastnih zagotavljanjih s spanjem), ustvarjanja serij in filmov so se lotili šele, ko so ugotovili, da je to ceneje kot zakup licenc od televizijskih mrež in filmskih studiev. Ko so opazili, da je trg že poln izdelkov z napisi Stranger Things, so hitro ustanovili nov oddelek za fizične izdelke in licenciranje blagovnih znamk, ki je skozi leta prineslo vse od majic do kafetjer. Medtem se je Netflix lotil tudi mobilnih iger in tudi tam je bil Stranger Things njihov prvi hit.

Kje smo ostali?

Vsaka od petih sezon je premikala mejnike tako pri gledanosti kot tudi pri proračunih. Netflix se je zavedal, da je to uspešnico vredno spodbujati, in tako je bila vsaka sezona bolj veličastna in spektakularna. Avtorja serije, brata Matt in Ross Duffer, sta se ob tem izkazala kot mojstra zaključevanja, saj sta vsakič ponudila zadovoljiv konec ter zraven še ravno toliko namigov in nerazrešenih dilem za naprej, da je bilo pričakovanje visoko tudi po več let. To je še posebej veljalo za triinpolletni premor po 4. sezoni, ki se je končala s pečinovisom. Spomnimo.

Lik Nancy se med sezono prelevi iz prestrašenega dekleta, ki upa na zmenek z najbolj čednim fantom v letniku, v neustavljiv, oborožen stroj, ki se odkrito spopada tudi z največjimi pošastmi iz druge dimenzije. Foto: Profimedia

Druščina je premagala ultimativnega zlobneža Vecno in pri tem izgubila metalca Eddieja, ki se je žrtvoval s kitaro v roki, a antagonistu je vseeno uspelo odpreti prehod med Zemljo in drugo dimenzijo, poimenovano Upside Down (recimo Narobedol), Max pa je pristala v komi. Peta sezona nadaljuje dogajanje poldrugo leto kasneje, mesto Dawkins je pod vojaško okupacijo in zaporo, a ljudje so se nekako privadili na to življenje. Ponovno zbrana tolpa redno vdira v Narobedol, da bi našla Vecno in ga dokončno ustavila, a še brez uspehov. Nato se zgodi vse naenkrat.

Nenehna akcija in dolg zaključek

Dogajanje celotne 5. sezone se namreč odvije v nekaj dneh nenehne akcije in posebni učinki upravičijo skoraj pol milijarde proračuna, saj se zdi, da se skoraj vsako epizodo zgodi neki megalomanski spopad s pošastmi in vojsko, poleg tega je ogromno akcije postavljeno v fantazijski Narobedol in druge dimenzije, kjer že sama lokacija zahteva veliko posebnih učinkov. A obenem avtorji niso pozabili, zakaj gledamo serijo – zaradi junakov, ki so nam prirasli k srcu. Čeprav se je prvih nekaj epizod zdelo, da se ti lovijo v krogih in spotikajo ob stvari, ki so jih razrešili že v prejšnjih sezonah, sčasoma ujamejo ritem in do konca sezone napredujejo ter se razvijejo v (mlade) odrasle.

Vecna je sicer še zmeraj nekoliko grozljiv, a v zadnji sezoni bi serijo težko opisali kot strašljivo, saj tudi nobeden od junakov ni več prestrašen in je fokus predvsem na akciji. Foto: Profimedia

Če se je serija v začetku zgledovala po Stephenu Kingu, pa se v zaključku po filmih Gospodar prstanov. Več kot dve uri dolg finale namreč zaključi z akcijo po manj kot uri in pol, preostanek pa je nato posvečen (dostojnemu) slovesu od likov z napovedjo njihove prihodnosti – ki ponovno vsebuje očiten poklon Kingu. Enega izmed glavnih junakov namreč prikaže za pisalnim strojem, kar je pravzaprav najpogostejši poklic Kingovih protagonistov – tudi junaka iz knjige Tisto, ki sta jo brata Duffer pred več kot desetletjem želela prirediti v serijo, a ju je studio WB zavrnil in sta naredila Stranger Things.

Je to torej konec, je to vse, kar je? Heh, seveda ne. Netflix je že pred napovedanim prevzemom WB eden glavnih akterjev v Hollywoodu in tudi oni se ne bodo odrekli franšizaciji. Poleg prej omenjene videoigre (no, serije iger) smo dobili že kup romanov o predzgodbah likov in dogodkov, stripe in gledališko predstavo, že februarja pa bodo sledile tudi risanke, ki merijo na nekoliko mlajše gledalce. Seveda je v pripravi tudi serija, ki naj bi odgovorila na tisto odprto vprašanje iz zadnje epizode …

Linda Hamilton je novo zvezdniško ime te sezone in še en poklon osemdesetim, ki jih je zaznamovala s kultnima Terminatorjem in Otroci koruze. Foto: Profimedia

Je serija Stranger Things vredna ogleda?

V zadnjih tednih je bilo po družbenih omrežjih nadvse modno razlagati, da že leta ne spremljaš več serije Stranger Things, da se te preprosto ni dotaknila in da ta Narobedol sploh ni nič posebnega. To performativno izločanje iz mainstreama pa ni nič drugega kot performans. Gre za eno najbolj gledanih serij na svetu, ki je celo desetletje izmenično in istočasno strašila ter navduševala ves svet. Kdo ne bi hotel vedeti, kako se konča? Kdo ne bi hotel videti, kako so za posebne učinke porabili pol milijarde? Kdo ne bi hotel pogledati vsega skupaj že samo za to, da lahko potem kritizira – pa čeprav zgolj performativno? Skratka, da, serija Stranger Things in njen finale sta vredna ogleda.

Stranger Things

Avtorja: Matt in Ross Duffler

Igrajo: Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery

Žanr: mladinska grozljivka, proti koncu predvsem akcija

Dolžina: 45 ur, od tega finale 128 minut Matt in Ross DufflerMillie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Matthew Modine, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keerymladinska grozljivka, proti koncu predvsem akcija45 ur, od tega finale 128 minut

Preberite še: