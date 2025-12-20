Nož v hrbet še zmeraj velja za eno najboljših kriminalk zadnjih desetih let in novo nadaljevanje potrjuje status te filmske serije in – upajmo – tlakuje pot za še več filmov. Benoit Blanc je detektiv v podobi Daniela Craiga, ki umorov ne neha razreševati tudi po tem, ko odkrije morilca.

Zgodba tretjega filma se odvija v ruralni katoliški župniji ameriške zvezne države New York, kjer se duhovnik, ki po pridigi stopi v zaprt prostor, tam zgrudi z nožem v hrbtu. Mladi kaplan Jud, ki ima nasilno preteklost in je bil v konfliktu s pokojnim Wicksom, je glavni osumljenec, a šerifinji ni jasno, kako bi zločin lahko izvedel, zato za pomoč pri preiskavi angažira Benoita Blanca.

Poglejte napovednik:

Smrt na veliki petek

Podobno kot v prvem filmu Blanc tudi to pot prepozna moralno integriteto glavnega osumljenca in poskuša skupaj z njim priti stvarem do dna. Kljub drugačni strukturi zgodbe in naravi zločina, film v več pogledih – in to samih pozitivnih – spominja na Nož v hrbet: tudi tukaj imamo nabor moralno spornih osumljencev, s katerimi je imel umorjeni kompleksno razmerje, tudi to pot so v ozadju kompleksne osebne zgodovine in tudi to pot je na tnalu ogromna dediščina.

V zaprtih avtomobilih se sklepajo sumljive kupčije. Ali lahko Benoit Blanc res zaupa mlademu duhovniku? Foto: Profimedia

Scenarist in režiser Rian Johnson skrbno vodi gledalca skozi labirint trhlih alibijev, laži in pretvarjanj, in čeprav je mogoče že pred razkritjem uganiti, kdo je morilec, pa so konkretne metode in motivi skrbno zamotani. Režiser tudi uspe izkoristiti ves potencial cerkvene lokacije in ozadja, ki ga prinaša katolicizem, z veliko nočjo vred – župnik je namreč umorjen na veliki petek in to seveda zbudi določena pričakovanja (glej tudi naslov filma).

Josh Brolin je kot gromovniški duhovnik monsignor Wicks še zmeraj tako redkobeseden in karizmatičen, kot je bil v Ni prostora za starce, Sicariu in seveda Maščevalcih. Foto: Profimedia

V boju za versko resnico

Iskanje morilca in razkrivanje motiva pa niti ni glavna kvaliteta filmov o Benoitu Blancu. Johnson uspe te filme vpeti v povsem realističen svet in skoznje podati močno moralno sporočilo, ki se ob zaključku filma morda zdi na prvo žogo, a obenem ni nobenega dvoma, da gre za sporočilo, ki ga dandanes moramo slišati.

V prvem filmu sta bila v ospredju puhlost dedovanega generacijskega bogastva in odnos do migrantov, v drugem popolna praznina jare gospode trenutne tehnološke revolucije – in njihovih prisklednikov, vplivnežev –, tukaj pa si na tarčo vzame za božični čas idealno temo: krščanski nauk. Ključni konflikt filma je med ultra konservativnim vzbujanjem sovraštva in strahu v imenu tako imenovanih tradicionalnih vrednot, kot krščanstvo razlagajo določene sodobne verske in predvsem politične struje, in pa osnovnim naukom te vere: ljubeznijo do bližnjega in sprejemanjem vsakogar.

Skoraj vsi osumljenci zbrani na kupu. Komu se je duhovnik najbolj zameril oziroma kdo bi lahko od njegove smrti imel največjo korist? Foto: Profimedia

Dobro porabljenih 400 milijonov

Nobenega dvoma ni, na kateri strani tega prepada stojita Johnson in njegov film, a še pomembnejše je, da avtor izvede končni preobrat povsem v skladu z naukom. In čeprav se zdi nekoliko podcenjujoče do gledalca, da glavni junak na koncu to tudi jasno razloži, gre, kot omenjeno, za sporočilo, ki ga v sodobnem času potrebujemo. Obenem film odpre še številne stranske teme, tako glede duhovščine kot tudi glede splošnega stanja duha družbe, in čeprav nekaterih ne uspe zares razviti, je pozitivno, kako opozori nanje.

Seveda pa Johnsonu, ki je za obe nadaljevanji od Netflixa prejel 400 milijonov dolarjev, to ne bi uspelo brez izjemne zasedbe. Daniel Craig je še naprej odličen kot Benoit Blanc in upajmo, da ga bomo v tej vlogi še videli. Njegov "pomočnik", kaplan Jud je nenadoma vseprisotni Josh O’Connor, gromovniškega duhovnika monsignorja Wicksa pa čudovito upodobi Josh Brolin. Z gosto brado, belimi lasmi in širokimi rameni so nedvomno ciljali na stereotipno podobo boga, a obenem lik močno spominja na Jeffa Bridgesa, predvsem njegovega Lebowskega iz slovitega filma bratov Coen. Glenn Close je kot zmeraj izjemna, izkažejo pa se tudi Cailee Spaeny, Kerry Washinton, Andrew Scott in Jeremy Renner.

Iskanje sledi v stari fotografiji. Če ste v tej sceni pozorni na podrobnosti, vas režijski prijem ne bo pretental. Foto: Profimedia

Ali je film Wake Up Dead Man vreden ogleda?

Vsekakor. Ljubitelji dobrih kriminalk boste ob filmu uživali tako v predstavi zasedbe in bogati vizualni podobi kot tudi v iskanju morilca, motiva in metode. Kot zmeraj pri teh filmih je dodaten bonus v humorju (tudi skozi duhovnikovo spoved o masturbaciji) in prikupnem meta narativu, kot je uporaba Jeremyja Rennerja po tem, ko je v prejšnjem filmu prominetno vlogo odigrala lažna pekoča omaka Jeremyja Rennerja.

Wake Up Dead Man

Režija: Rian Johnson

Igrajo: Daniel Craig, Josh O’Connor, Josh Brolin, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, Kerry Washinton, Cailee Spaeny, Thomas Haden Church, Jeffey Wright, Darly McCormack, Andrew Scott

Žanr: kriminalka

