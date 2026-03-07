Krik 7 je nov film v priljubljeni franšizi o morilcu v maski, ki spominja na objekt slovite Munchove ekspresionistične slike. Film ni zares slab in ima nekaj solidnih gravžastih kadrov ter en trenutek humorja, a tudi daleč najšibkejšo zgodbo, tako na ravni meta komentarja medijev kot pri razkritju morilcev in njihove motivacije.

Ampak tak je pač rezultat korporativnega pohlepa in hollywoodske slepe podpore izraelskemu genocidu. 30 let stara franšiza Krik je pred petimi leti doživela nepričakovano vrnitev z odlično zastavljenim t. i. "zapuščinskim nadaljevanjem", kjer se preživeli stari junaki borijo ob boku naslednikov umrlih. Z izpiljeno zgodbo in natančno režijo pod taktirko Matta Bettinelli-Olpina in Tylerja Gilletta je film povrnil zanimanje za ta klalnik in iz mladih glavnih igralk, Melisse Barrere in Jenne Ortega ustvaril zvezdnici. V New York postavljeno nadaljevanje Krik VI je pred tremi leti to še dodatno potrdilo, a potem se je zalomilo.

Prisilna vrnitev h koreninam

Po dveh uspešnicah sta režiserja izbrala nov projekt, grozljivko Abigail , scenaristi pa so ostali isti in naj bi zaključili zgodbo o mladih sestrah Carpenter z najbolj krvavim in komičnim nadaljevanjem do takrat. V ta namen so rekrutirali odličnega novega režiserja Christopherja Landona, a ta je kmalu ugotovil, da ni vse v njegovih rokah. Ko je glavna igralka Melissa Barrero na družbenih omrežjih objavila, da Izrael ravna z Gazo kot s koncentracijskim taboriščem, ter to izpostavila kot primer etničnega čiščenja in genocida, je produkcijska hiša Spyglass, ki ima v lasti franšizo Krik, to objavo označila za antisemitizem in jo odpustila. Jenna Ortega je dala odpoved naslednji dan, režiser pa kmalu po tem, saj nista videla smisla v filmu brez Barrero.

Neve Campbell se je vrnila kot Sidney, neustavljivo zadnje dekle. Foto: Karantanija Cinemas

Producenti so se nato odločili, da je čas za povsem nov pristop in vrnitev h koreninam. Tako so pripeljali nazaj Neve Campbell in Courtney Cox ter celo Matthewa Lillarda, katerega lik Stu je umrl v prvem filmu, ko mu je glavo zdrobil televizor. Ali pač? To je namreč osnovna premisa filma – umori so se ponovno začeli in po mestu, kjer si je Sidney (Campbell) uredila življenje, se potika morilec s slovito masko. Stu se javlja po video klicih, vendar mnogi sumijo, da gre za t. i. globoki ponaredek (deepfake), čeprav nikomur od prisotnih ne uspe tega potrditi. A nihče tudi ne angažira kakega strokovnjaka (čeprav je za to dovolj časa) in nasploh se vsi obnašajo skrajno neumno – celo za like v grozljivki.

Vrnila se je tudi Courtney Cox kot novinarka Gale Weathers, čeprav zaradi očitno številnih plastičnih posegov njen obraz nima več izrazne moči. Foto: Karantanija Cinemas

Iz trte izvito in neumno

Razlog za to je režiser Kevin Williamson. Avtor izvirnega scenarija za Krik se je kasneje dokazal kot avtor televizijskih serij, predvsem Simpatije in Vampirkin dnevnik, z režijo pa doslej ni imel prav veliko izkušenj, kar se tudi pozna pri aktualnem filmu. Scene, v katerih morilec lovi like, so ponekod režirane kompetentno, čeprav ta film še potencira nelogično neustavljivost in moč morilca, ki brez težav prenese udarce v glavo in padce po stopnicah, čeprav se na koncu izkaže, da je zgolj … No, brez kvarnikov, a vsekakor je nekdo, ki bi ga take stvari morale ustaviti ali vsaj poškodovati.

Film je poln tovrstnih scen, kjer a) ni razloga, zakaj se junakinja skriva za steno, b) ni variante, da bi jo morilec odkril in c) zakaj uporablja nož s tako kratkim rezilom? Foto: Karantanija Cinemas

Filmi Krik so zmeraj temeljili na uspešnih in prepričljivih razkritjih morilca. V duhu klasične kriminalke je bil morilec v vseh šestih predhodnih filmih povsem očiten, a hkrati dovolj zakrit, da gledalca preseneti, nato pa si reče, "ja, seveda." No, v sedmici ni tako. Identiteta je povsem očitna, razlaga pa, vključno z razlago distrakcij, tako iz trte izvita in neumna, da je že na meji žaljivosti do publike. Ampak po drugi strani je do razkritja publika najbrž že tako ali tako izgubila interes, ker je cel film precej dolgočasen.

Idealna prva žrtev v uvodni sceni filma. In ne, ta nož ni pravi. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je Krik 7 vreden ogleda?

Če ste oboževalec filmov Krik in menite, da je treba videti prav vse, si boste seveda ogledali še tega. Če ste oboževalec teh filmov zaradi napetega in smiselnega zapleta ter zanimivega komentarja sodobnih medijev in še posebej grozljivk, potem vas bo Krik 7 razočaral. Če pa ste po drugi strani oboževalec Neve Campbell in jo pogrešate po nedavnem zaključku 4. sezone Netflixove serije Lincoln Lawyer, brez skrbi, v drugi polovici leta se bo pojavila v novi sezoni vohunske serije Black Doves, tako da lahko Krik 7 mirno preskočite.

Krik 7 (Scream 7)

Režija: Kevin Williamson

Igrajo: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Joel McHale, Anna Camp

Žanr: Grozljivka

Dolžina: 114 minut Kevin WilliamsonNeve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Joel McHale, Anna CampGrozljivka114 minut

