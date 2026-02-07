Ohcet je zgodba o mladih zaljubljencih, ki se odločita, da bosta začela družino, a kaj, ko je on Srb in ona Hrvatica – in to oba iz vplivnih družin, ki ju vodita velepomembna patriarha. Ohcet mora biti tak, da bo vse po pravilih, a njuni družini začneta seveda stvari komplicirati na vse bolj komične načine.

Ana in Nebojša sta nekakšna balkanska Romea in Julijo, ki ju spoznamo, ko med študijem v Londonu ugotovita, da je Ana noseča – in tako se že borih pet mesecev pozneje odločita to povedati staršem. Takrat vstopita glavna junaka: na eni strani je Anin oče Miljenko, trgovski tajkun na robu bankrota, na drugi pa Nebojšev oče Vuk, srbski zunanji minister, ki računa, da bi z megalomanskim projektom gradnje podzemne železnice lahko ostal na oblasti. Tako imata že nekaj trenutkov po tem, ko oba prebledita ob grozi, da potomčev partner prihaja iz politično nesprejemljivega okolja, vsak svoj načrt, kako to izkoristiti.

Poglejte napovednik:

Mlada sta tako prisiljena v poroko, in čeprav bi bila zadovoljna z mirnim, majhnim obredom, se pod pritiskom staršev to vse bolj spreminja v neobvladljiv in za mnoge simbolični dogodek, na katerega poskušata vplivati celo premierja obeh držav. Tako eden pošlje katoliškega škofa, drugi pravoslavnega vladiko, da bi opravil cerkveno poroko, očeta pa se trudita po eni strani manevrirati bodoča mladoporočenca, po drugi pa okrog prinesti kler z vse večjimi kompromisi. To je povod za številne komične zaplete, sploh ob nenavadnih tradicionalnih obredih (streljanje jabolka?), a najbolj navduši fantovščina, na kateri se nepričakovano pojavi ženinov brat, glasbenik, znan pod vzdevkom Težko življenje.

Oba očeta mladoporočencev druži tudi sladkorna in številni načini, kako se izogibati nadzoru žene ter zdravnika za še en dodatni bonbon. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Izgubljeni zalet

Ohcet je eden najbolj gledanih filmov v Srbiji in na Hrvaškem v zadnjih letih in vsesplošna privlačnost te zelo široko zastavljene komedije je ob ogledu povsem očitna, vsaj prvo polovico filma. Dokler namreč spoznavamo obe družini in njihove ekscentrične posebnosti, uspe režiserju držati tempo in občasno povsem presenetiti, a se v drugi polovici osnovna zgodba izpoje, poskusi dodatnih zapletov pa so precej prisiljeni.

Priprave na srbski protokolarni del poroke, ki vključuje streljanje jabolka. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Drugi problem filma so stereotipi. Tovrstni film o medkulturnih razlikah seveda ne bi mogel učinkovati brez stereotipov, a obstajajo neke mere. Tako pa je videti, kot da so scenaristi tekmovali v tem, kateri jih bo dodal več, dokler liki in dogajanje pač niso več prepričljivi ali smiselni. To dodatno potencira pretirano gledališka igra, saj sta Rene Bitorajac in Dragan Bjelogrlić, ki igrata očeta, izjemna igralca, ki bi v rokah boljšega režiserja lahko pokazala bistveno več.

Naporen dan v pisarni. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Kulturna revolucija

Kot komedija ima Ohcet pozitivno družbeno vlogo, da nasmeje publiko, a filma seveda ni mogoče razumeti zunaj širšega družbenega konteksta. Hrvaška in Srbija sta državi, ki sta bili pred tremi desetletji v vojni in odmevi tistih časov še zmeraj donijo v narodni zavesti. Tovrstna komedija, ki suvereno in enakopravno na pranger daje obe kulturi in oba naroda, je pozitiven razvoj dogodkov, še bolj pa to, kako je bil film sprejet.

Ko se na dekliščini obe babici preveč sprostita. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Na Hrvaškem je v prvem koncu tedna predvajanja postal najbolj gledani hrvaški film 21. stoletja in je za skoraj dvakratno prehitel tudi zadnje Maščevalce. V drugem tednu predvajanja je postal najbolj gledani hrvaški film in je na dobri poti, da prehiti Titanik. Glede na razprodane projekcije v prvih dneh predvajanja vse kaže, da bo film uspešnica tudi pri nas, medtem pa se na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini že pripravljajo na snemanje nadaljevanja.

Trenutek sreče. Ali pač? Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Ohcet vreden ogleda?

V kinu si lahko trenutno ogledamo številne kandidate za oskarje in mnogi so res velika in pomembna umetniška dela. A po drugi strani je zunaj nenehno oblačno, skoraj vsak dan dežuje ali sneži in še zmeraj so prekratki dnevi … morda bo ogled lahkotne komedije bolj primeren.

Ohcet (Svadba)

Režija: Igor Šeregi

Igrajo: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Roko Sikavica, Vesna Trivalić, Anđelka Prpić, Nika Grbelja, Marko Grabež, Dejan Aćimović, Srđan 'Žika' Todorović

Žanr: komedija

