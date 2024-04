V prvih kadrih spremljamo skupino profesionalnih ugrabiteljev med načrtovanjem in brezhibnim vlomom v hišo bogataša, ko onesposobijo varnostne sisteme in zgrabijo ter uspavajo nič hudega slutečo deklico, ki se je ravno vrnila z baleta. Odpeljejo jo v varno hišo, ki jo je izbral naročnik posla, nato pa bi morali zgolj počakati, da bogati očka plača odkupnino. Čeprav se sprva izogibajo osebnim podatkom in podrobnostim posla, jih premami radovednost glede plačnika odkupnine. Ko izvejo, da je to nevarni gangsterski šef, ki slovi po krutih načinih maščevanja nad nasprotniki, jih zagrabi panika, a se sprva odločijo, da bi v tej odročni in ekscentrični vili vseeno morali biti na varnem. Dokler se ne začnejo pojavljati iznakažena trupla.

Skupina naivnih kriminalcev, ki meni, da je z ugrabitvijo balerine opravila večino dela. Foto: Karantanija Cinemas

Takrat film preklopi iz kriminalke v dokaj uspešno grozljivko, ko spremljamo antijunake, kako se poskušajo soočiti z vse nevarnejšim in sprva nevidnim nasprotnikom. Kmalu se izkaže, da ugrabljena punčka, naslovna Abigail, pravzaprav ni 12-letna balerina, temveč starodavna vampirka, ki je sama zrežirala ugrabitev, da bi se izživljala nad žrtvami. Preživeli so hitro pripravljeni sprejeti ta koncept, vendar žal ugotovijo, da je njihovo s popkulturo obarvano znanje o vampirjih precej neuporabno, Abigail pa hitra, okretna, močna in smrtno nevarna.

Poglejte napovednik:

Drakulova hčerka

Film sta posnela Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett, ki sta bolj znana pod psevdonimom Radio Silence. Prvič sta navdušila pred petimi leti z nekoliko podobno zastavljeno grozljivko Dobro se skrij (Hide and Seek), kjer dekle spozna zaročenčevo družino, nato pa postane tarča njihove sadistične morilske igre. Tudi Abigail ima nekaj navezav na Dobro se skrij, čeprav je film nastal pod delovnim naslovom Drakulova hčerka. Po uspehu tega filma sta dobila priložnost prevzeti franšizo Krik (Scream) in posnela navdušujoča peti in šesti del, po njunem slovesu pa je vse ponovno šlo v franže. Glavni razlog za to je Melissa Barrera, glavna igralka Krika in ena od ugrabiteljev v Abigail, ki so jo producenti Krika odpustili, ko je tvitnila podporo Palestini, nato pa so v znak solidarnosti (a z izgovori o zasedenosti) projekt zapustili tudi drugi ključni sodelavci na čelu z zvezdnico Jenno Ortega, ki je v Kriku igrala Melissino sestro.

Vampirsko-baletni napad! Foto: Karantanija Cinemas

Barrera igra Joey, za katero med filmom izvemo, da je bila vojaška bolničarka, ki so jo odpustili iz vojske, ker se je po poškodbi zasvojila s tabletami za lajšanje bolečine. Alfa skupine je nekdanji policist Frank, ki ga karizmatično upodobi Dan Stevens (Godzila x Kong), preostali člani pa so Kathryn Newton (Usekano) kot hekerka Sammy, Kevin Durand (Vikingi) kot mišičnjak Peter in Angus Cloud (Evforija) kot voznik Dean. Njemu je film tudi posvečen, saj je umrl kmalu po tem, ko je zaključil snemanje. Organizatorja ugrabitve Lamberta igra Giancarlo Esposito (Kriva pota), a tako kot vsi drugi člani zasedbe tudi on ne pride do izraza ob izjemni Alishi Weir v vlogi naslovne Abigail. Šele 13-letna irska igralka je navdušila že v glavni vlogi muzikala Matilda na Netflixu, kjer ne le odigra, temveč tudi odpoje in odpleše naslovno junakinjo iz priljubljene knjige Roalda Dahla. V Abigail pa stori še veliko več kot le pleše.

Katheryn Newton se vrača h grozljivkam in se stereotipno poda raziskovat temačno, srhljivo klet. Foto: Karantanija Cinemas

Mala šola psihoanalize grozljivk

Film je tako poln krvi, da sta se režiserja večkrat opravičila igralcem in drugim članom ekipe, saj so bili pogosto dodobra premočeni. Kot že pri Dobro se skrij sta uporabila posebni učinek, da človeka (oziroma vampirja) raznese v oblak krvi, ki poškropi ves prostor in vse, ki so v njem. Seveda pa kri brizga tudi iz vsake rane, ki jo zada vampirka s svojimi ostrimi zobmi – ti spominjajo na morskega psa –, pa tudi iz tistih, ki jih pomotoma zadajo drug drugemu s strelnim ali hladnim orožjem. Režiserja pri tem uspešno držita ravnotežje med grozo in absurdom, tako da je vsa ta kri pogosto videti smešna, a ob tem vseeno ne izgubita občutka nevarnosti in groze.

Med sodobnimi grozljivkami prevladujeta dva trenda, ki ju lahko po freudovsko poimenujemo id in superego. Prve so v večini in vključujejo filme iz franšize Priklicano zlo, Anabelle, Nuna ter kar je še podobnih, ki zgradijo srhljivo atmosfero in nato razburijo gledalce s strahoskoki in podobnimi šoki na vizualno-slušni ravni, filmi sami pa ne nosijo globljega sporočila. Njihovo nasprotje so t. i. privzdignjene grozljivke, kot na primer Zbeži!, Podedovano zlo in Solsticij, ki poleg gledalčevih čutov napadejo tudi njegovo psiho in ga prisilijo k razmišljanju o neprijetnih (družbenih) temah. Abigail ne sodi v nobeno od skupin, po freudovsko pa bi jo najbrž lahko označili kot ego, saj film, podobno kot Krik, pokaže dobro mero samozavedanja in gledalcu načeloma ponudi precej zabavno filmsko izkušnjo.

Balerina v krvi Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Abigail vreden ogleda?

Ljubiteljem grozljivk, sploh takih z neko mero komedije, bo film skoraj zagotovo všeč. Tistim, ki ne marajo krvi, pa vsekakor ne. Osrednja odlika Abigail je poigravanje z žanrskimi stalnicami, ki ga naredi bolj dinamičnega, Alisha Weir pa je v naslovni vlogi zares prepričljivo pošastna. Različni elementi se dobro zlijejo, čeprav bi zaključek lahko bil nekoliko bolj grandiozen in manj usmerjen k potencialnemu nadaljevanju. No, saj ne, da bi se ga branili.

Abigail Režija: Matt Bettinelli-Olpin in Tyler Gillett Igrajo: Melissa Barrera, Alisha Weir, Kathryn Newton, Dan Stevens, Kevin Durand, Giancarlo Esposito, Angus Cloud Žanr: Grozljivka Dolžina: 113 minut

Melissa Barrera je ponovno odlična kot poslednje dekle, saj ni preživela zgolj vampirskega napada, temveč tudi to, da se je v Hollywoodu postavila na stran Palestine. Foto: Karantanija Cinemas