Barabe 2 je nadaljevanje izstopajočega animiranega filma o petih živalskih roparjih, ki so ugotovili, da hočejo postati dobri. Novi film bistveno nadgradi zgodbo in humor prejšnjega, ko so junaki prisiljeni v "še en zadnji rop".

Poletni otroški animirani filmi so kot nalašč za pobeg pred kakim peklenskim popoldnevom vročinskega vala in starši imamo pogosto precej nizka pričakovanja: da za kaki dve uri zamotijo mladež in jo ohladijo. Zato je toliko bolj presenetljivo in navdušujoče, kadar ti filmi ne prepričajo le mladega občinstva (kot na primer Minioni), temveč tudi njihove odrasle spremljevalce.

Poglejte napovednik:

Dobrota je sirota

Zgodba filma Barabe 2 se začne s skokom v preteklost na prav poseben rop, ki so ga izvedli pred leti v Kairu, in že v tej sceni ugotovimo, v katero smer se bo obrnil film. Gre namreč za rop egiptovskega milijonarja, ki mu barabe ukradejo poseben avto in nato z njim bežijo pred falango policistov po kairskih ulicah in bazarjih (in strehah). To ni zgolj otroški film, to je, kot da bi gledali Hitre in drzne – če bi ti filmi še znali delati tako hude dirke zares zabavne.

Ko se zgodba prestavi v sedanjost, ugotovimo, da nekdanjim barabam ne gre tako dobro, odkar se trudijo biti dobri, saj ne dobijo službe, ker jim nihče ne zaupa. Ko se začne pojavljati fantomski ropar, ki krade izbrane dragocenosti, so takoj na vrhu spiska osumljenih. K sreči jim zaupa policijska komisarka, a kaj ko je dejanski zlikovec zmeraj korak pred njimi – in to na način, ki nanje meče dodaten sum.

Ne le Hitri in drzni, tudi filmi Toma Cruisa si lahko vzamejo za zgled akcijo v Barabah 2. Foto: Karantanija Cinemas

Mamljive roparske tatvine

Sčasoma se znajdejo v pasti in so prisiljeni sodelovati z zlobneži, da bi si lahko oprali ime, a ugotovijo tudi, kako zelo jim prija biti barabinski. Zgodba je dobro zgrajena z več preobrati in odličnim tempom, tako da skoraj dve uri filma mine, kot bi mignil. Avtorji filma so se pri tem izdatno naslanjali na stripovske knjižne predloge Aarona Blabeyja, ki so na voljo tudi v slovenskem prevodu Maje Novak, vendar so like in zgodbo nekoliko remiksali, da so primernejši za filmsko platno.

Vrača se tudi policijska komisarka, ki je tudi v drugo med najzabavnejšimi liki v filmu. Foto: Karantanija Cinemas

Rezultat je film tatvine, ki v duhu serije filmov Oceanovih vključuje kompleksne načrte in natančne izvedbe, in obenem v duhu filmov Hitri in drzni zgradi vse skupaj na vratolomni akciji in preobratih, za nameček pa ima več humorja kot vsi prej omenjeni filmi skupaj. A brez skrbi, vse to divjanje po platnu ne bo zletelo mimo glav mladih gledalcev, niti ko se (kot razkrijejo že napovedniki) akcija preseli v vesolje.

Slog animacije gre za stopnjo višje. Foto: Karantanija Cinemas

Animacija in morala

Dodaten plus tega filma – in to velja tudi za prvi film in vse knjige – je v moralnosti likov in njihovih dejanj. Ja, naslov filma je Barabe 2, in ja, upodobljeni so kot najnevarnejše živali (volk, morski pes, kača, tarantela, piraja), a bistvo zgodbe je, da hočejo biti dobri, da hočejo pomagati ljudem in da ne izdajo zaupanja ter bi naredili vse za prijatelje. Če je treba, so pripravljeni celo rešiti svet.

Barabe so se v drugem filmu podale v vesolje. Se bodo v naslednjem spoprijele z demoni? Foto: Karantanija Cinemas

Pohvalo si zasluži tudi animacija, ki presega standarde studia DreamWorks Animation. Njihovi filmi so skoraj brez izjeme uspešnice – Kung fu panda, Shrek, Kako izuriti svojega zmaja, Krudovi … –, a na področju animacije praviloma zaostajajo za konkurenti iz Disneyja. Barabe 2 močno gradijo na stripovskih vizualijah (čeprav ne toliko kot izjemen Spider-man in njegov Spider-svet) in so po Divji robotki že drugi presežek studia v zadnjem letu dni.

Če je kdo še dvomil glede vzporednic s Hitrimi in drznimi. Foto: Karantanija Cinemas

Ali je film Barabe 2 vreden ogleda?

Ja. Če imate otroke, jim bo film o volku in njegovih pajdaših, ki se trudijo biti dobri, nedvomno všeč, pritegnil pa bo tudi vas. In če nimate otrok, a ste oboževalec Hitrih in drznih, naslednji film v seriji so šele začeli snemati, prvih 12 ste tudi že videli tolikokrat, da bi radi nekaj novega – Barabe 2 bo idealen za vas.

Barabe 2 (The Bad Guys 2)



Režija: Pierre Perifel in JP Sans

Glasovi: Boris Car, Gorazd Žilavec, Damjan Trbovc, Maja Martina Merljak, Alenka Tetitkovič, Robert Korošec, Rok Kunaver, Aja Kobe, Ota Širca Roš, Iva Kranjc Bagola, Asja Kahrimanović, Alenka Kraigher, Niko Goršič, Urh Mlakar, Katja Ajster, Uroš Buh, Tadeja Vaupotič Bleoju in Žiga Bunič.

Žanr: Animirana komična pustolovščina

